Critical Point », puis un second (« Spine Reversal ») en avril 2023 avant d’aboutir à « Around the Impulse », qui me semble donc être le premier album des Français de LEVITH, un quatuor pratiquant un metal moderne que je situerais à mi-chemin de modern death metal, un soupçon de djent pour le mal de crâne et en voiture Simone !



Si les premières écoutes, sans doute trop superficielles, m’avaient laissé dubitatif, les suivantes m’ont peu à peu permis de découvrir de la subtilité derrière la puissance, des solos enlevés (« Hypnotics ») mais aussi, et surtout, un putain de swing. Car oui la musique swingue chez LEVITH, et pas qu’un peu. Alors évidemment, dès lors que tu joues une tambouille principalement rythmique pleine de breaks et d’arythmies, cela aide pas mal pour se déhancher et prendre des poses non recommandées par les ostéopathes mais l’on devine derrière ces onze compositions une certaine intelligence d’écriture, une cohésion stylistique plutôt qu’une simple accumulation de plans techniques. Et ça c’est fortement appréciable, même si l’ombre du Kaiju landais plane sur la quasi-totalité du disque. Il faut dire que j’ai toujours aimé les groupes très axés sur les hachures, l’équilibre étant ici quasi parfait puisque l’on retrouvera également des plans plus déliés, plus mélodiques voire plus atmosphériques, à l’image du final de « Inside the Hive » ou des interludes « Upset Earth » puis « Breather ».



Les compositions faisant peu ou prou la même durée (quatre minutes en moyenne), il est à porter au crédit du groupe de savoir varier les structures. Ainsi, « Spine Reversal » par exemple rappellera brutalement à l’auditeur que les musiciens apprécient également des choses plus frontales, encore un titre où le soliste aura d’ailleurs tout le loisir d’exprimer son talent. Ce genre de petites sautes d’humeur apporte juste ce qu’il faut de variété à l’album pour le rendre stimulant jusqu’à la fin, faisant de « Around the Impulse » une solide machine aux rouages bien huilés, rigoureuse et métronomique où les différents genres abordés se mélangent subtilement. Bien évidemment, vous aurez certainement déjà entendu la même chose ailleurs, en peut-être mieux, mais pour un type comme moi qui, d’une, écoute peu ce registre et, de deux, a toujours la nostalgie de l’époque « The Link », c’est vraiment l’idéal. En plus l’ensemble ne se retrouve pas salopé par une production surgonflée aux hormones de croissance et tout sonne naturel du chant aux instruments.



2023 - Indépendant Death Metal Moderne / Djent notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 9/10

plus d'infos sur Levith

Death Metal Moderne / Djent - 2020 - France

formats CD, Digital / 14/06/2023 - Indépendant

écoutez Me(n)tal trap

Uncycled

New skin

Hypnotics

Critical point

Upset earth

Spine reversal

Gradual

Inside the hive

Breather

Perspectives

vidéos Critical point

Levith

Extrait de "Around the Impulse"

tracklist 01. Me(n)tal trap (04:13) 02. Uncycled (04:31) 03. New skin (03:37) 04. Hypnotics (04:30) 05. Critical point (04:18) 06. Upset earth (01:43) 07. Spine reversal (03:51) 08. Gradual (04:19) 09. Inside the hive (05:36) 10. Breather (02:20) 11. Perspectives (06:04)

Durée : 43:02

line up Tony Amato / Chant

Michel Beneventi / Guitare

Yann Hallier / Basse

Trystan Domenech / Batterie

parution 14 Juin 2023