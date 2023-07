I, Destroyer - Cold, Dead Hands Chronique Cold, Dead Hands (EP)

En matière d’underground et de discrétion I, DESTROYER pourrait facilement se placer au sommet d’une pile consistante, car il lui aura fallu deux décennies pour pondre autre chose que des Démos qui étaient elles-mêmes largement espacées dans le temps. Car bien qu’ayant été formé en 2003 dans l’état de Rhode Island son leader Mark Cardoso a souvent privilégié d’autres projets à celui-ci (notamment HAXEN et CHURCHBURN), la faute notamment à un manque de temps et surtout à des changements récurrents de personnel qui ont plombé son évolution. Désormais entouré par une équipe (visiblement enfin stabilisée) de vieux briscards locaux le chanteur-guitariste livre ici six morceaux imparables de Thrash/Speed rétro au possible, qui puent l’authenticité comme la bière chaude, la sueur, le sperme et le souffle diabolique du Malin. Si tout ça sent le réchauffé à plein nez le rendu ne va nullement décevoir et balancer la purée comme il se doit dans ce style si rudimentaire, pour un tempo généralement mené à toute allure et à l’écriture basique mais mémorisable immédiatement... et dont le résultat va donner clairement envie de tout envoyer valdinguer pour servir de bon gros défouloir idéal sans chercher plus loin que ça.



Car tout ça est d’une sauvagerie implacable et aidé en cela par une production rugueuse à l’ancienne, qui donne l’impression d’avoir été enregistrée en live d’un seul bloc comme cela va sauter aux oreilles directement via l’infernal « Oracle » qui va montrer tout le panel rythmique de ses créateurs, qui s’ils vont rester majoritairement en mode express ne vont pas hésiter à lever un peu le pied pour offrir des plans rampants et épiques du plus bel effet où le dynamisme ne s’essouffle jamais. En effet outre donner continuellement l’envie de secouer fermement la nuque le combo a le chic pour faire sonner sa musique de manière particulièrement convaincante et surtout en y allant crescendo, car si ce premier morceau ne faisait pas de quartier « Chained To The Accursed Graves » va lui monter plus haut en termes de violence en lorgnant carrément vers EXCITER et surtout SLAYER. Certains plans sentent ici clairement ceux de « Raining Blood » avec la même accroche que celle de la paire Hanneman/King tout en y ajoutant une bonne dose de Punk cradingue et de blasts rugissants, afin que la machine continue à se lancer à fond les ballons mais tout en gardant cette propension à remuer comme il se doit. Et histoire de finir parfaitement cette première moitié de disque sans concessions le vindicatif « Total Vengeance » va miser sur une noirceur encore plus conséquente, en montant constamment en pression et en tabassant plus fort pour jouer plus encore sur la rapidité et la lourdeur intense.



Et afin de ne pas dérouter l’auditeur « Prophecies Of Final War » va reprendre les choses où en étaient restées la plage précédente, et ainsi prouver que cette seconde partie va être du même acabit et toujours aussi redoutable. Proposant un soupçon de variété supplémentaire le rendu tout en noirceur occulte ne va être qu’une longue chevauchée jouée à toute berzingue, mais qui n’en oublie pas de se densifier en ralentissant l’allure sur fond d’une batterie au jeu simplissime mais précis et de guitares hurlantes portées par la voix d’outre-tombe du leader historique. Et comme si cela ne suffisait pas la doublette de clôture va être l’apogée de cette galette, tant « Speed Kills » et « Strike » ne vont être qu’une longue litanie de plans déchaînés et furieux menés à toute allure où la primitivité est combinée à l’ombre une nouvelle fois de Tom Araya, conjuguée à un entrain douloureusement contagieux où l’on a envie de botter les fesses à grands coups de rangers à tous les emmerdeurs professionnels et pleureuses insupportables. Portées par des plans médium aux accents Heavy qui sentent les longues chevauchées en bécane ces deux ultimes compositions ne vont pas détoner par rapport au reste et facilement trouver leur place dans un enregistrement sans fausses notes et qui s’écoute d’un seul bloc sans qu’on ait eu le temps de se lasser, vu que tout cela défile beaucoup trop rapidement et qu’on aurait bien repris une tournée musicale en supplément.



Avec son amour du travail bien fait et offrant un hommage sincère et appuyé aux pères fondateurs de l’extrême cet Ep est une première étape avant de passer à un album complet (on l’espère en tout cas !), qui devrait à coup sûr ravir tous les amateurs de bon vieux son primitif et rudimentaire au tempo constamment débridé. Décrassant les émetteurs mêmes les plus réticents ce disque est un petit bijou de haine réalisé par une formation clairement à suivre dans le futur, et qui prend le relais des SATAN’S WRATH ou encore DIAVOLOS tout aussi talentueux mais dont l’activité à ce jour semble très incertaine. Reprenant ce qui a déjà été fait il y’a plusieurs décennies sans chercher à réinventer quoi que ce soit la bande offre un récital tapageur et authentique qui plaira forcément au plus grand nombre et aux fans de bon gros son à l’ancienne en s’écoutant de façon assidue comme en dilettante autour d’une bière en tapant frénétiquement du pied. Tout cela prouve encore une fois que la persévérance a du bon, car offrir une telle sortie après vingt ans de confidentialité et publications au compte-gouttes est clairement à saluer et à soutenir... comme quoi tout vient à point à qui sait attendre.

2023 - Born For Burning Productions Thrash/Speed Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur I, Destroyer

Thrash/Speed Metal - 2003 - Etats-Unis

écoutez Oracle

Chained to the Accursed Graves

Total Vengeance

Prophecies of Final War

Speed Kills

Strike

tracklist 01. Oracle 02. Chained To The Accursed Graves 03. Total Vengeance 04. Prophecies Of Final War 05. Speed Kills 06. Strike

Durée : 26 minutes

line up Mike Cardoso / Chant - Guitare Lead

Sean McQuade / Guitare Rythmique

Emily Salvatierra / Basse

Chris Daniels / Batterie

parution 9 Juin 2023

