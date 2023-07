Sznur - Ludzina Chronique Ludzina

On doit présenter SZNUR une nouvelle fois ? C’est la troisième chronique du groupe polonais que j’effectue en 5 ans, mais j’imagine que certains ont encore passé au travers. C’est vrai que je vois rarement son nom cité ailleurs que sur les réseaux sociaux… par lui-même. Et pourtant le groupe joue un style qui devrait en combler certains. Ceux qui trouvent que la plupart des formations actuelles se ressemblent et ceux qui regrettent que des éléments « perturbateurs » viennent nuancer le black metal.



SZNUR ne fait effectivement pas dans la dentelle, et il crée même des ambiances qui provoquent un plaisir coupable, celui d’insulter sans raison tout le monde et n’importe qui, de donner des coups de pied dans tout et n’importe quoi. Ah, c’est bien vil et méchant, avec des compositions qui tabassent sévère et des vocaux qui raclent à longueur de temps. Dès les premières secondes, l’album a cet effet pervers de pénétrer votre cerveau et de lui ordonner de crier des insanités. Même les plus courtois d’entre nous risquent bien de ne pas pouvoir se retenir de hurler ce qui leur passeront par la tête : « VA MANGER TES COUILLES ! », « J’ENCULE TA MERE AVEC UN POIREAU ! »… Qu’ils se rassurent, les paroles de SZNUR sont la plupart du temps du même cru… sexe, gore, pisse… « Kurwy », nom de la première piste, signifie d’ailleurs « pute ». Les vulgarités pleuvent d’un bout à l’autre, mais hurlée en polonais et donc incompréhensibles pour nous autres.



D’un point de vue musical aussi, le black metal est tapageur, très direct et agressif, mais sans ressembler aux pionniers du genre. Le groupe qui m’est le plus revenu en mémoire cette fois-ci, c’est SATYRICON période Volcano. Les amateurs de cet album sorti il y a plus de 20 ans seront peut-être satisfaits de trouver ici des pistes s’apparentant à « Fuel for Hatred ». On en retrouve la hargne empoisonnée, la froideur mortelle, et cette espère de groove en arrière plan.



Ludzina de SZNUR, 6 titres originaux qui totalisent 36 minutes et qui sont accompagnés d’une reprise d’un groupe de punk polonais : DEFEKT MUZGO. La manière de le jouer ferait plutôt croire à une reprise de MARDUK, tout en force et parce que des bruits de mitraillette ont été ajoutés.

2023 - Godz Ov War Productions Black Metal velu

tracklist 01. Kurwy 02. Płyny 03. Dwóch 04. Pole 05. Ul 06. Stosunek 07. Wojna (Defekt Muzgó cover)

Durée : 39:59

