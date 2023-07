March of Scylla - Dark Myth Chronique Dark Myth (EP)

metalcore et que tous mes dénigrements passés n’étaient en fait qu’une vile façade de convenance afin de ne pas passer pour un pignouf auprès de mes fiers camarades. « Et si… » me disais-je in petto, et c’est ce doute qui me rongeait qui m’a amené à me pencher sur « Dark Myth », deuxième EP de MARCH OF SCYLLA. A mon avis, il ne s’agit sans doute pas d’une référence au rappeur belge né le 14 octobre 1980 à Bruxelles mais plutôt à la nymphe de la mythologie grecque changée en monstre par ce bon Circé. Je peux me tromper évidemment…



Alors déjà, esthétiquement, le groupe frappe fort. Je trouve la pochette incroyablement belle et, une chose est sûre, elle me donne irrémédiablement envie de passer à l’écoute même si les influences annoncées ne me disent rien qui vaille : ARCHITECTS, BLEED FROM WITHIN… A priori pas mon truc, c’est net. Ainsi, je suis mis face à un dilemme. Pour une première apparition sur la scène hexagonale, les musiciens démontrent un savoir-faire indéniable à tous les niveaux (mastering signé Francis Caste, composition, exécution) et je ne serais d’ailleurs pas surpris d’apprendre qu’il ne s’agit pas du tout de leur première expérience de groupe (« ramène toute la troupe » aurait ajouté ce facétieux Fuzati dans son featuring avec Teki Latex) mais, puisqu’il en fallait un, je n’arrive pas à accrocher à ces compositions presque trop propres, trop lisses. Pourtant les guitares sont puissantes, plutôt techniques, il y a de nombreux arrangements frôlant le symphonique et la voix meuglée est d’une efficacité à toute épreuve. Hélas, on n’échappe pas à de trop nombreux passages en chant clair dont décidément l’époque actuelle peine à se débarrasser. Pourtant, sur la photo, je vois bien que ce sont des barbus, des gaillards, ça ne colle pas du tout avec ces refrains que j’imaginerais plutôt chantés par un petit être fébrile et blafard. Mais, encore une fois, ce sont certainement mes préjugés qui parlent, aussi préciserai-je que le vocaliste est toujours dans la justesse, totalement à l’aise quel que soit le registre.



Du côté des musiciens, j’ai déjà à peu près tout dit : c’est parfaitement en place, les compostions ne laissant pas de place à des solos démonstratifs. L’auditeur prend donc sa ration de rythmiques saccadées, de breaks, avec une dimension progressive du fait de l’adjonction des claviers, utilisés ici à bon escient et toujours avec parcimonie. C’est peut-être trois fois rien mais ils suffisent pour faire basculer MARCH OF SCYLLA du camp des formations « quelconque » au camp des « intéressant avec fort potentiel », ce qui constitue tout de même une sacrée différence au moment de démarcher des maisons de disques.



2023 - Indépendant Metalcore Progressif notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

tracklist 01. Eurydice (04:41) 02. Home 2 (04:46) 03. Burnt Forest (03:54) 04. Seth (04:12) 05. No Rules Alone (05:19) 06. Stasis (06:05)

Durée : 28:17

