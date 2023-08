Kill Division - Thoughts And Prayers Chronique Thoughts And Prayers (EP)





Mais pour le moment c’est la nouveauté qui est à l’honneur via « Thoughts And Prayers » particulièrement accrocheur et abrasif et mené par deux parties distinctes mais qui s’agglomèrent parfaitement ensemble, vu que le Punk et le Hardcore débridés et remuants (on a une furieuse de secouer la nuque dans tous les sens) joués au début laissent ensuite place à une rythmique plus posée et lourde, qui montre que même en levant le pied et en l’absence de tabassage les gars restent totalement cohérents et maîtres de leur sujet. Offrant ainsi un visage plus dense et massif (conjugué à une durée plus longue) cette nouveauté annonce de bonnes choses pour le futur... à l’instar des différentes cover qui vont tout autant faire le boulot, et en premier lieu « Memories Of Tomorrow » de la bande à Mike Muir joué ici de façon ultra-expéditive (cinquante-quatre secondes au compteur !). Pratiquement méconnaissable - tant ça explose tout sur son passage en misant sur la bestialité et les blasts intenses, le résultat sonne cependant parfaitement à l’oreille et ne dépareille pas avec le reste tout aussi radical. Cela sera également le cas de « World Painted Blood » de Tom Araya et ses acolytes, où là-encore ça fracasse tout en jouant en mode explosif et ce même si on reconnaît sur quelques plans les riffs du rendu originel, histoire de jouer toujours à la fois sur le classique et le personnel avec une facilité déconcertante, prouvant toujours que cette sortie a décidemment de belles surprises à dévoiler. La dernière sera l’explosive version de « Screaming At A Wall » signée de base par Ian MacKaye où l’influence primitive punkisante se mêle à une courte montée en pression conjuguée à du mid-tempo imparable pour headbanguer, tout ça mélangés à la radicalité du Grind et son explosivité pour un rendu de très bon niveau qui fait du bien aux esgourdes et ravira ceux qui ont aimé la précédente livraison du combo basé en Floride.



