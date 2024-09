Ancient Death - Sacred Vessel Chronique Sacred Vessel (EP)

Dans un monde parfait, je vous aurais parlé d’Ancient Death depuis déjà belle lurette. Le fait est néanmoins qu’à manger à tous les râteliers ou presque, je croule sous les albums et autres sorties dont j’aimerai un jour pouvoir vous parler... C’est pourquoi, un petit peu plus de deux ans après la sortie qui nous intéresse aujourd’hui, je me décide enfin à vous présenter ces jeunes américains dotés d’un talent certain.



Formé en 2021 dans la petite ville de Walpole, Massachusetts, Ancient Death entame véritablement sa carrière avec la sortie en juin 2022 d’un single proposé en préambule d’une sortie un poil plus conséquente. Une sortie qui ne se fera pas attendre puisqu’en août 2022 paraît effectivement Sacred Vessel, premier EP paru chez Rotter Records (Ceremonium, Serenitus) et Necroharmonic Records (Autopsy, Crematory, Incantation, Interment, Rottrevore...). Si celui-ci ne fait pas nécessairement grande impression avec son illustration assez peu engageante signée des mains des frères Witunsky (dont un certain Jerry qui en plus de gratter chez Ancient Death a également rejoint depuis l’année dernière les rangs d’Atheist), il offrira cependant à ceux capables de passer outre vingt-cinq minutes d’un Death Metal de qualité aux relents Doom quelque peu prononcés.



Composé de quatre morceaux parmi lesquels un instrumental intitulé "Isolation", Sacred Vessel constitue une entrée en matière suffisamment éloquente pour mesurer pleinement de quoi est capable Ancient Death, groupe dans lequel on retrouve notamment des membres de Cruciamentum (Derek Moniz, batterie) et Matriphagy (Ray Brouwer, guitare). De facture classique (bien que dans l’air du temps), le Death Metal des Américains n’entend évidemment pas chambouler l’ordre des choses mais plutôt contribuer en toute modestie à l’essor et à la bonne santé d’une scène qui sans véritablement chercher à se renouveler n’en reste pas active et surtout terriblement passionnante.

Ainsi, à l’exception du très bon "Isolation" qui du haut de ses deux minutes va donc faire office d’interlude sur fond de sonorités lointaines évoquant notamment l’obscurité et l’immensité de l’Espace, Ancient Death va plutôt chercher à étirer son propos. Certes, on a déjà entendu beaucoup plus long mais avec "Celestial Beings" (huit minutes), "Labyrinths Of Self Reflection" (six minutes) et "Voice Spores" (neuf minutes) il semble cependant assez clair que les Américains ont des choses à dire et à exprimer. Marchant dans les pas d’un certain Blood Incantation (quelques gimmicks assez évidents à l’image de ce "Ouh" entendu aux alentours de 1:10 sur "Voice Spores" et de manière plus générale dans la façon dont sont construit certains morceaux, notamment « Voice Spores » qui, là encore, est probablement l’exemple le plus flagrant de ce EP), Ancient Death nous offre une musique bigarrée où vont se mêler séquences plombées et atmosphériques (les premiers et derniers instants de "Celestial Beings" et de "Labyrinths Of Self Reflection", les deux premières minutes de "Voice Spores"), passages bien plus frontaux menés avec une belle intensité ("Celestial Beings" à 2:54 et surtout 3:02, « Voice Spores » à 2:21 et 4:29) et enfin moments plus progressifs et psychédéliques comme sur les quatre dernières minutes instrumentales de « Voice Spores ». Le tout est également saupoudré d’un soupçon de groove histoire quand même de nous faire chalouper comme il se doit ("Celestial Beings" à 3:39, "Labyrinths Of Self Reflection" à 1:10). On saluera également deux autres choses, la première est la qualité indéniable de tous ces leads et autres solos qui ponctuent chaque titre. En effet, Jerry Witunsky (étant donné qu’il a rejoint Atheist par la suite, j’imagine que c’est bien à lui que l’on doit l’essentiel si ce n’est l’ensemble de ces interventions) nous régale de séquences à la fois mélodiques et pleines de feeling qui clairement apportent une profondeur supplémentaire aux compositions d’Ancient Death. La deuxième est la place laissée à la basse de madame Jasmine Alexander qui en profite ainsi pour s’exprimer pleinement et nous faire profiter des rondeurs délicieuses de son instrument tout au long de ces vingt-cinq minutes qui, on l’a vu, ne manquent clairement pas de groove.



Si Ancient Death n’en est pour le moment qu’à ses débuts, ce premier EP n’en reste pas moins des plus agréables et convaincants en dépit de quelques influences peut-être encore un poil trop évidentes. La suite, bien qu’elle ait déjà eu lieu avec la sortie en fin d’année dernière d’un modeste split en collaboration avec les Allemands de Putridarium (un titre pour chaque groupe), devra ainsi chercher à s’en détacher sans pour autant que le groupe change son fusil d’épaule. En effet, les quatre Américains semblent avoir de très bonnes prédispositions et la matière et il serait dommage de les voir poursuivre dans une autre direction. En l’état, Sacred Vessel s’impose comme une sortie de choix pour qui n’est pas fatigué de creuser dans les profondeurs de l’underground Death Metal. Une première sortie ultra-solide à laquelle, on l’espère, Ancient Death sera capable de donner une suite digne de ce nom.

