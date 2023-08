Epheles - Promesses Chronique Promesses

La douleur est forte, insoutenable. Mais la douleur est un élément de notre quotidien. La douleur physique. La douleur mentale. Et même celui qui ne la ressent pas encore la connaît et l’appréhende. Il a vu des proches souffrir. Il a vu des parents vieillir. Il a vu des amis mourir. Il est difficile d’accepter la douleur, il est difficile de vivre avec. Mais elle permet aussi de survivre et d’apprendre à profiter des quelques accalmies qui nous sont offertes.



Cela faisait 12 ans que nous n’avions pas eu de nouveauté de la part d’EPHELES, et ils étaient nombreux les fans à attendre le retour des deux frères français. Et même si l’un d’eux a toujours été parmi nous grâce à son fanzine l’Antre des Damnés, nous attendions tous impatiemment l’occasion de plonger dans de nouvelles compositions de ce groupe phare, voire culte pour certains... 12 années ! Une éternité pour cette formation qui sévit pourtant depuis la fin des années 90. Deux démos en 1998 et 1999, puis deux véritables albums en 2006 (Souviens-toi) et en 2011 (Je suis autrefois). Le groupe avait toujours été rare, mais là, il nous avait totalement abandonnés ! Ce retour en 2023 lui permet en tout cas d’assurer un album par décennie.



Pourquoi autant de temps ? Les aléas de la vie sans doute, mais ne lui en tenons pas trop rigueur, d’autant que le résultat est à la hauteur des attentes. L’album remplit bien toutes ses « promesses » (tiens, c’est le titre en plus…) et offre pendant une heure une parenthèse totalement en dehors du temps. 7 pistes qui montrent qu’EPHELES est toujours aussi talentueux, voire même encore plus remarquable qu’auparavant. Il se redévoile comme un maître de sensations fortes, sincères et pleines. Son black metal torturé, tour à tour agressif et éthéré, parvient à secouer continuellement le cœur de l’auditeur. Il déchaîne des bourrasques qu’il se doit d’affronter et qu’il parvient par moments à légèrement traverser. Il hurle d’un timbre venu d’un monde sombre et froid, et il crie une peine nostalgique à travers des mélodies tortueuses.



Mais en fait, ce nouvel album m’inspire surtout une introspection forcée, imposée, comme si j’étais tombé dans un coma et que des cauchemars inspirés de réminiscences venaient gratter mon âme. Toutes sortes d’images me reviennent. Des difficultés, des tragédies traversées, des moments pénibles viennent me hanter, me remuer et me faire souffrir. Mais il y a des apaisements, des instants où des oasis apparaissent, comme ce fut le cas dans mon existence. Sauf que bien entendu, les oasis s’avèrent souvent être des mirages. Tant de mirages qui ont fait que même les oasis véritables semblent fausses.



Les Promesses d’EPHELES enclenchent ce coma, mais les images sont déjà à l’intérieur de chacun d’entre nous, et elles deviennent de plus en vives avec le temps qui passe, avec la mort qui commence à poser ses yeux sur nous. Elle travaille déjà à nous accueillir en changeant nos traits, en touchant des personnes de notre entourage… Ces ambiances, le groupe les renforce d’ailleurs avec des samples sans grandes équivoques, comme ceux des cris d’un bébé semblant venir d’un passé qui ne pourra jamais revenir. Ce bébé, ce pourrait être vous à la naissance, ou alors ce pourrait être les dernières résonnances de celui que vous avez eu, qui a grandi puis qui a dû vous quitter, faire sa vie et vous laisser seul. Les interprétations de l’ensemble de l’album varieront, mais l’introspection sera enclenchée, quoi qu’il en soit…

