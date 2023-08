Hardiesse - Rêverie féodale Chronique Rêverie féodale (EP)

Bon, ce n’est pas nécessairement l’endroit parfait pour pousser mon petit coup de gueule, mais la situation s’y prête, donc je n’ai pas d’autre choix que de faire ma pleureuse pour commencer cette chronique... Rien à voir avec la musique de ce nouveau groupe, qui est très satisfaisante et dont je vais parler quelques lignes plus bas, mais plutôt grosse frustration avec le « produit » en lui-même. Je fais partie de ceux qui continuent de soutenir les labels, les groupes et les démos, et donc d’acheter des CD. Mais voilà, je suis parfois agacé parce qu’un EP est vendu au prix d’un album complet, ou pire lorsqu’un digipack ne contient rien que de plus qu’un boitier digipack... sans livret, sans les paroles, sans images...



Et HARDIESSE a cumulé ces deux déceptions. Son prix est de 12 euros. Il ne contient que 4 morceaux et dépasse les 20 minutes de très peu uniquement. Là, on me dira sans doute que quel que soit le nombre de morceaux, l’objet en lui-même est le même, et a le même coût. C’est sûr que ce n’est pas parce qu’il y a moins de compositions que le CD est plus léger ou plus petit... Mais alors quel dommage de ne pas avoir été plus généreux sur le contenu de ce digipack. Il n’y a effectivement rien du tout à l’intérieur. On ne pourra pas découvrir des images ou des photos nous plongeant plus profondément dans l’univers du groupe, et l’on ne pourra pas non plus confirmer si les mots hurlés par le chanteur sont bien ceux que l’on croit distinguer, faute de paroles. On se consolera juste d’avoir une belle qualité de carton, avec toutes les inscriptions en relief argenté.



C’est pas important ? Bah pour moi, ça fait partie de l’ensemble. Un prix adapté à ce que je vais trouver, et du matériel qui crée des ambiances avant même que je mette la musique en route... Sinon, c’est frustrant. Et ça l’est encore plus lorsque le contenu est aussi bon que sur ce Rêverie féodale... Il s’agit de la toute première sortie du groupe HARDIESSE, fondé récemment par deux visages bien connu de notre underground français : Hyvermor le gérant d’Antiq Label également connu pour son travail au sein d’HANTERNOZ et VEHEMENCE entre autres, et Wÿntër Ärvn, actif dans son propre groupe ainsi que chez AORLHAC ou BELORE. Vu leurs influences communes et leur passion à chacun pour l’histoire de France et le Moyen-Âge entre autres, il était normal qu’ils commencent à travailler ensemble un jour ou l’autre. Ils ont ainsi lancé HARDIESSE, et ont demandé l’aide de Torve du groupe ASCETE pour les effets de batterie.



HARDIESSE, un nom de groupe bien choisi, qui inspire la bravoure, l’audace, l’intrépidité... Mais avec un entrain presque excessif, comme s’il y avait de la véhémence dans l’intention. Et justement, dans le black metal d’HARDIESSE, il y a beaucoup de VEHEMENCE, le groupe. Hyvermor retrouve des thématiques, des ambiances et des rythmes qui se rapprochent fortement de son poulain, les parties folk moins appuyées. Et franchement, c’est de très bonne facture. Les quatre morceaux sont très emballés, à la fois énergiques et mélodiques et ils portent bien leurs noms : « Conquête », « Fougue », « Victoire » et « Hargne ». Les amoureux de black médiéval vont trouver leur bonheur dans ces 20 minutes, c’est une évidence. HARDIESSE est un groupe qui a déjà les qualités suffisantes pour s’imposer dans ce style.

2023 - Antiq Records Black Metal Médiéval notes Chroniqueur : 3 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Hardiesse

Black Metal Médiéval - France

tracklist 01. Conquête 02. Fougue 03. Victoire 04. Hargne

Durée : 20:20

parution 27 Mars 2023

thrashothèque 1 personne possède cet album

