GAEREA, NATTVERD, ASAGRAUM ou encore SAOR, l’homme est surtout connu pour être le chanteur de GORGOROTH depuis une dizaine d’années ! Et oui, c’est lui qui avait succédé à Pest et qui a donc posé son timbre sur Instinctus Bestialis et... c’est tout ! C’est clair que vu le peu d’activité des Norvégiens, il a bien le temps de se consacrer aux pochettes...



Et cette fois-ci, c’est pour un autre groupe originaire de Bergen en Norvège qu’il a partagé son art : SWORN. Le groupe n’est pas nouveau, et certains ont dû le découvrir dès 2007, lorsque son premier album est paru sur le regretté label allemand Twilight. Il avait eu de bonnes critiques, plaisant principalement aux gros amateurs de black mélodique bien carré, bien exécuté (Et ce WINDIR par moments. Un autre album a suivi en 2009, mais sans parvenir à surpasser le précédent. SWORN ne confirmait pas son talent, et surtout il ne répondait pas aux espoirs qui avaient été mis en lui. Il a mis du temps à s’en relever, et il lui a fallu 9 ans pour revenir avec une troisième sortie, sans écurie cette fois-ci. Je pense que rares sont ceux qui ont écouté ce Dark Stars and Eternity en 2018... Mais là encore les Norvégiens ne se sont pas démoralisés, et ils reviennent toujours aussi soudés en 2023, avec un A Journey Told Through Fire de très bonne facture. Ce qui est vraiment impressionnant, c’est que l’autoproduction n’atteint aucunement leur motivation. Les 4 membres actuels sont tous là depuis plus de 15 ans, fidèles à leur poste, et puis ils se donnent vraiment à fond. C’est même une énorme injustice que leur nouvel album ne trouve pas de label, parce que sans être l’album de l’année, il a des atouts certains et des qualités supérieures à beaucoup d’autres de confrères signés ici ou là !



SWORN a juste le défaut de faire une musique qui a été entendue et de ne pas se démarquer. Mais si on arrive à dépasser ces faits, on peut vraiment exulter à l’écoute de ces 7 compositions très rageuses, très conquérantes, mélodiques à souhait. « A Godless Domain », « Grand Eclipse » ou encore « The Forsaken » sont des morceaux ultra-jouissifs. On tape du pied presque en continu, on trouve des breaks acoustiques plaisants, on est emporté par l’entrain général... Non, vraiment, c’est du très bon travail et c’est uniquement parce que nous sommes trop aigris et blasés que nous ne le mettons pas aussi haut qu’il mériterait d’être. Il propose une mine de mélodies qui flirtent avec le black et le death metal mélodiques. C’est simple, on pourrait presque croire que la formation est née à Gothenburg !



2023 - Autoproduction Black Metal mélodique notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 8/10

Black Metal mélodique - 2005 - Norvège

tracklist 01. A Godless Domain 02. Grand Eclipse 03. Calamity Sea 04. The Forsaken 05. Visions of Fire 06. Monumental 07. A Journey Told Through Fire

Durée : 49:43

parution 21 Juin 2023

