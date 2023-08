Gosforth - Scourge of Dark Dominion Chronique Scourge of Dark Dominion

C’est pas ouf, c’est vraiment pas ouf du tout. GOSFORTH revient en 2023 après 17 ans d’absence, mais il va passer aussi inaperçu qu’au début de sa carrière. Formé en 1999, il ne me semble pas qu’il ait énormément de fans dans les environs. Je n’ai même jamais entendu qui que soit vanter les qualités de l’Italien. Ni à la sortie de son premier album en 2004, ni à lors du suivant en 2006, ni même après... Mais bon, il y a beaucoup de formations méconnues et restées dans l’ombre malgré de beaux avantages. Pas GOSFORTH. Il est bien trop classique et passe-partout. Il en devient carrément translucide et parfaitement inutile.



C’est un peu sévère, mais malheureusement vrai. Les deux membres sont sans aucun doute sincères et passionnés dans leur approche du black metal, mais ils se font plus plaisir à eux-mêmes qu’aux auditeurs en sortant ce Scourge of Dark Dominion. C’est du black metal pur, mais qui manque d’un peu de tout. L’efficacité est au minimum et le charisme est quasiment inexistant... On peut pourtant encore en 2023 faire du black metal avec une approche trve et marquer les esprits. On peut tirer son épingle du jeu, et rappeler justement pourquoi les ajouts divers ou les différentes digressions de genre ne servent à rien. On peut mettre une claque avec un black des années 90, vicieux et destructeurs. GOSFORTH n’y parvient pas, et il donne au contraire rapidement envie de passer à autre chose. L’album de dure pourtant qu’une trentaine de minutes, mais rien n’y fait, le temps paraît plus long. Ce n’est pas mauvais, c’est simplement ennuyeux. C’est fait avec le cœur, mais c’est ennuyeux...



Et finalement, il n’y a que lorsque le groupe fait une entorse à sa trvitude inintéressante qu’il arrive à relever le niveau. Il place effectivement quelques notes de synthé à de toutes petites et légères occasions, mais cela crée tout de suite une autre ambiance. On relève instinctivement la tête à ces moments-là, sur « Graced by Flames » surtout. Par contre, c’est utilisé bien trop rarement pour permettre de relever l’appréciation générale, et il faudra vraiment n’avoir écouté que ce groupe en 2023 pour estimer qu’il fait partie des meilleures propositions de l’année. Non, c’est trop invisible, ça s’oublie vraiment très vite...

2023 - Underground Kvlt Records Black Metal notes Chroniqueur : 5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

Black Metal - 1999 - Italie

tracklist 01. Ignis Daemonicus 02. Luciferian Gnosis 03. Scourge of Dark Dominion 04. Graced by Flames 05. Funeral Lust 06. As Gods Below 07. Legion of the Adversary

Durée : 32:21

parution 30 Avril 2023

