Necrokinesis - A Force Made Flesh Chronique A Force Made Flesh

Adrian Foley apprécie la solitude puisque dans chacun des trois groupes où il officie (AGONISTES ; NECROKINESIS ; THE ANCIENT DARK), il fait tout : chant et instruments. Assisterait-on à la naissance de l’équivalent thrash metal de ce bon



Du thrash, je l’ai dit, mais encore faudrait-il préciser les influences. Et là, j’avoue que je sèche un peu. En effet, je perçois du death certes toujours mélodique mais cependant rapide et agressif. Par conséquent, NECROKINESIS se situe un peu à la croisée des chemins tout en ayant un style finalement assez bien identifiable.



En ce qui concerne la technicité, il n’y a pas grand-chose à dire, le mec connaît son boulot et à une maîtrise totale des instruments même si l’accent est surtout mis sur les guitares plutôt que la basse, réduite à un ronflement d’arrière-plan se contentant de suivre la ligne mélodique. Cela dit, je ne peux pas reprocher ici ce qui est également le cas dans des centaines d’autres formations. Il reste que la musique est globalement plus intéressante lorsqu’elle vogue sur des tempos speed (« Skin Them Alive »), intéressante ne signifiant cependant pas originale. En effet, sans être un spécialiste et en dépit de la très bonne exécution, « A Force Made Flesh » est un album de tradition qui s’appuie sur tout ce que l’on connaît déjà du thrash.



Le petit plus provient peut-être de cette superbe pochette (surtout si on la compare à l’horreur illustrant le LP éponyme précédent) et d’un riffing qui sait se montrer efficace, à l’image de l’introduction de « The Hellbound Heart » ou encore de l’instrumental « Long Cold Dark » mais, malheureusement, il ne subsiste pas grand-chose en mémoire à la fin de l’écoute des huit titres. L'auditeur sait qu'il n’a pas ressenti de déplaisir particulier, que quelques passages légèrement techno thrash lui ont fait davantage tendre l’oreille et qu'il est majoritairement face à un skeud efficace aux morceaux encore trop similaires. Finalement, ce n’est pas si mal pour une deuxième sortie réalisée de A à Z en autonomie. Vraisemblablement,apprécie la solitude puisque dans chacun des trois groupes où il officie (), il fait tout : chant et instruments. Assisterait-on à la naissance de l’équivalentde ce bon PUTRID PILE ? Va-t-il lui aussi jusqu’à réaliser ses concerts en solo, juste accompagné de bandes ? Je n’en sais rien, je ne le saurai sans doute jamais, je peux vivre avec ça.Du thrash, je l’ai dit, mais encore faudrait-il préciser les influences. Et là, j’avoue que je sèche un peu. En effet, je perçois du CORONER (« The God You Kneel to ») dans certaines ambiances et la volonté de technicité du riff mais également du METALLICA notamment au niveau des solos très dans l’esprit « Hammett », le tout flirtant finalement avec uncertes toujours mélodique mais cependant rapide et agressif. Par conséquent,se situe un peu à la croisée des chemins tout en ayant un style finalement assez bien identifiable.En ce qui concerne la technicité, il n’y a pas grand-chose à dire, le mec connaît son boulot et à une maîtrise totale des instruments même si l’accent est surtout mis sur les guitares plutôt que la basse, réduite à un ronflement d’arrière-plan se contentant de suivre la ligne mélodique. Cela dit, je ne peux pas reprocher ici ce qui est également le cas dans des centaines d’autres formations. Il reste que la musique est globalement plus intéressante lorsqu’elle vogue sur des tempos speed (« Skin Them Alive »), intéressante ne signifiant cependant pas originale. En effet, sans être un spécialiste et en dépit de la très bonne exécution, «» est un album de tradition qui s’appuie sur tout ce que l’on connaît déjà duLe petit plus provient peut-être de cette superbe pochette (surtout si on la compare à l’horreur illustrant le LP éponyme précédent) et d’un riffing qui sait se montrer efficace, à l’image de l’introduction de « The Hellbound Heart » ou encore de l’instrumental « Long Cold Dark » mais, malheureusement, il ne subsiste pas grand-chose en mémoire à la fin de l’écoute des huit titres. L'auditeur sait qu'il n’a pas ressenti de déplaisir particulier, que quelques passages légèrementlui ont fait davantage tendre l’oreille et qu'il est majoritairement face à un skeud efficace aux morceaux encore trop similaires. Finalement, ce n’est pas si mal pour une deuxième sortie réalisée de A à Z en autonomie.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE