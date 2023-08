Idolos - Ajchikaj Chronique Ajchikaj (EP)

IDOLOS, c’est bien le manque d’imagination. En effet, cette entité habitant la France s’inspire de la mythologie Maya et de la théorie des Ancient Aliens (comme



Sinon, maintenant que le décor est planté, quelle est la teneur d’« Ajchikaj », troisième EP de la formation après « Ahi Cab » (2020) puis « Náaj » (2021) et qui met donc un terme à la trilogie maya-vénusienne ? Les influences sont très larges : du black metal atmosphérique certes mais rehaussé de nombreux éléments que l’on s’attendrait davantage à retrouver dans du prog notamment en ce qui concerne l’usage des claviers, bien plus riches et audacieux que ce que l’on entend habituellement dans des groupes similaires, le prologue étant en cela plutôt déstabilisant en raison de sa grande clarté, de sa positivité. Dommage que la cassure soit aussi sèche entre sa fin et le début plombé façon doom de « Faces Revealed », un aménagement de transitions plus étoffées aurait sans doute bonifié le tout.



Avec les trois autres compositions, nous nous retrouvons cependant en terrain un peu plus familier grâce aux vocaux lancinants et aux ambiances cosmico-métalliques mais nulle noirceur ne viendra dénaturer la musique de ces êtres étranges. Du black oui mais apaisant, porteur de lumière (aucune référence à Lucifer ici donc), développant lentement ses rayons astraux. Fort heureusement (à mon goût), IDOLOS n’oublie pas de placer de temps en temps quelques blasts et des riffs un peu plus costauds, renvoyant ainsi à la grandeur massive de l’idole illustrant la couverture. Et même s’il y a parfois un peu trop de sonorités parasites, notamment sur « The Sun and the Moon », ces musiciens savent y faire pour créer des ambiances et penser « out of the box » comme aiment à le dire les managers.



Clairement, le disque n’est pas à destination des férus de true black. Ce n’est pas violent pour un rond, les guitares sonnent finalement bien plus proches du rock que du metal et les claviers ne jouent pas la carte du symphonique à outrance, leur utilisation étant encore une fois plutôt redevable au progressif. Cependant, la richesse de chacune des quatre pièces offertes ici rend rapidement « Ajchikaj » terriblement attractif, déjà parce que cela sonne « nouveau » pour une fois mais surtout car l’on sent une finesse d’écriture atypique.



