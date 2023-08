Xasthur - Inevitably Dark Chronique Inevitably Dark

Je n’avais pas vraiment prévu de parler du « retour » de XASTHUR, parce qu’à la base je n’avais même pas l’intention d’écouter un album descendu en flèche partout. Et puis finalement, je m’y suis mis, parce que j’ai toujours eu un esprit chevaleresque, c’est-à-dire l’envie de défendre les faibles et les opprimés. « Ah, tout le monde crache sur ce pauvre XASTHUR ! Et bien il faut que j’aille à sa rescousse ! ». Sauf que voilà, la princesse que je devais sauver de pattes démoniaques s’est avérée être une limace complètement défoncée et à la vieille odeur de vomi de vautour… Non mais zut, tout le monde avait raison : XASTHUR sort un double album immonde particulièrement dur à ingérer…



En fait, c’est vraiment nul. Objectivement nul. 1h46 pendant lesquelles on écarquille les yeux à beaucoup trop de reprises, halluciné par le désastre sonore proposé par un homme qui a été un modèle et à la tête d’un groupe légendaire pendant une longue période. Déjà, tous les morceaux sont instrumentaux. Ça n’aide pas, mais bon ce n’est pas ce qui détruit totalement les ambiances. Le problème, c’est bien plus le fond que la forme. Il n’y a que quelques pistes qui s’en sortent assez bien, rappelant les ambiances froides et désespérées des années 2000, mais à un niveau bien inférieur. Sauf qu’au lieu de faire penser à XASTHUR, elles ont des similitudes avec le black ambiant vaporeux de STRIBORG, comme sur le potable « Inevitably Dark ». Ce titre n’est pas très glorieux mais il est le plus réussi de ces 23 morceaux… Ou plutôt « le moins raté ». Parce que le reste est terrifiant de déficience. C’est joué de façon terriblement aléatoire, comme si l’improvisation avait été choisie, ratée, mais tout de même conservée… Ça fait de cet album une vaste fumisterie… Un mot fort, mais qui est le seul à venir à l’esprit…



La plupart des morceaux sont soit acoustiques, soit joués avec une guitare électrique qu’on aurait oublié de brancher. Il me semblait auparavant que Malefic (alias Scott Conner) savait justement créer des atmosphères pesantes à travers une musique déconstruite. Eh bien là, c’est une nouvelle fois un crime envers la musicalité, mais sans que cela n’ouvre de portes vers un monde dépressif, malsain et dérangeant. C’est tout simplement un gars qui gratte son instrument, qui ne trouve rien, et qui s’en contente. Plus de la moitié des titres donnent cette impression de perte totale de contrôle et de jugement. « Concrete Mattress », « I’m not Guilty of Your Past », « Worse than the Good Old Days »… Rien que ces trois « compos » devraient être passibles de la peine de mort. C’est carrément désespérant ! J’aurais aimé ne pas avoir à tirer sur l’ambulance, mais c’est XASTHUR qui a commencé en courant et criant « pin-pon, pin-pon…

2023 - Lupus Lounge Bruits sans buts notes Chroniqueur : 3 / 10 Lecteurs : (1) 1/10 Webzines : (2) 3.82/10

tracklist Disc 1

01. Affect / Infect 02. A Future to Fear II 03. Psychiatric Masochists 04. Euphoric Bad Trip 05. Live like a Broken Mirror 06. Trauma Fiends 07. Abandoned Intuition 08. Concrete Mattress 09. I'm Not Guilty of Your Past 10. Another Gutter 11. Inevitably Dark 12. Spectrum of Hate 13. Benefits of Dying

Disc 2

01. Mirroring Failure 02. Overdose on Diversions 03. Worse than the Good Old Days 04. Blizzard Inside a Coma 05. Hellrot 06. Hypnotized by Lies 07. Stigmatized Grave 08. Delusional Identities 09. Sing It at Your Funeral 10. Projection of Inferiority II

Durée : 106:27

parution 23 Juin 2023