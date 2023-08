No Return - Psychological Torment Chronique Psychological Torment

metal vers le début des années 90 doivent se rappeler avec nostalgie l’incroyable vivier de talents qui animait le pays. Je ne dis évidemment pas que ce n’est plus le cas mais on se souviendra de la (gentille) guerre que se livraient « Enjoy the Violence », « Signs of the Decline », « Disincarnate », « Sublime Dementia », Coloured Funeral », « Ego Eater » ou encore bien entendu les trois premiers Neverending Destiny », « Towards Beyond » puis « Symposium of Rebirth ». Autrement dit, on se demande encore pourquoi nous passions notre temps à épier ce qu’il se passait dans d’autres pays tant il y avait largement de quoi se faire péter la caboche avec nos belles productions du terroir.



Parmi cette liste que je serai bien en peine de rendre exhaustive tant il y a de trésors à découvrir, il y eut en 1992 la sortie de « Contamination Rises », deuxième album de Morrisound Studio, album sur lequel nous reviendrons plus tard. Car avant de devenir la bête que l’on connaît, la formation a son « Sensorial Treatment » à elle et il s’intitule « Psychological Torment » : un premier essai pour se faire la main, enregistré pour l’occasion en Allemagne, pays certes rugueux mais bien plus avancé en termes de metal extrême que nous autres. Par rapport à ses petits camarades de l’époque, les Parisiens se démarquaient déjà par une dimension musicale thrash metal flirtant parfois avec le hardcore au niveau des vocaux, notamment du fait de l’utilisation de ces gros chœurs virils scandant les paroles.



Si aujourd’hui, les dix compositions restent décrites comme une solide prestation en termes de thrash death au regard des canons de l’époque, l’introduction instrumentale de « Mutant’s March » laisse planer un doute tant elle sonne bancale dans les finitions. Mais dès que raisonne l’énorme riff de « Reign of the Damned », la machine à claques est lancée. Le quintette déroule sa violence sur tous les tempos, déjà avec des rythmiques hachées qui seront plus largement développées dans « Seasons of Soul » et, il me semble, une importante influence de



Evidemment, si l’on compare ce premier album au reste de la discographie (pour ma part j’ai décroché après « Self Mutilation »), on ne peut que lui trouver des défauts mais pour un disque de thrash sorti la même année que thrash jamais redondants dans les idées ou les structures, faisant de l’écoute un régal de chaque instant notamment du fait de la qualité technique des musiciens, les solos étant particulièrement enlevés.



