Painstorm - Devouring Entrails

Si l’Espagne n’a jamais été très réputée pour être une terre de Metal extrême les choses semblent doucement évoluer, tant depuis quelques années celle-ci voit émerger de nouvelles formations sympathiques à défaut d’être mémorables auquel il a toujours manqué un soupçon d’accroche pour marquer les esprits et devenir un incontournable dans leur style pratiqué. Débarquant de la banlieue Madrilène PAINSTORM a des arguments à faire valoir et va les mettre en valeur sur ce premier album qui sent bon le Death rétro et putride, qui lorgne du côté de BOLT THROWER, AUTOPSY et ASPHYX avec une vraie facilité et une redoutable efficacité. Car le quintet ne va pas s’embêter du côté de l’écriture en reprenant ce qui a été fait par les anciens en proposant des titres qui ne s’éternisent pas et qui techniquement privilégient le feeling au surplus technique, pour un résultat très réussi qui passe facilement le cap des écoutes sans être pour autant d’une violence débridée. Nulle trace en effet de blasts ou de rythmiques menées à deux cent à l’heure, ici même si la vitesse est présente elle ne part jamais dans des allures délirantes et ça n'hésite d'ailleurs jamais à jouer régulièrement sur des passages lents écrasants tout en voyant l’ajout d’influences extérieures qui passent facilement au sein des compositions.



Ce point va être apparent sur le rapide et remuant « D.H.C. » qui lorgne franchement vers le Hardcore - et PYREXIA en particulier, avec un rendu imparable qui donne une furieuse envie d’entrer dans le pit de par sa force de frappe et ses riffs sobres et ultra-efficaces qui ne cherchent jamais à en faire trop... à l’instar des autres instruments. Il suffit d’écouter les imparables et simplissimes « Colas De Hambre » et « Bay Of Blood » pour en être convaincu une fois encore, vu que ça lorgne totalement vers le Punk le plus dépouillé aussi bien dans l'exécution qu’au niveau de la temporalité (chacune des deux plages durant une minute à peine) et qui là-encore donnent envie de remuer la tête de par un dynamisme constant... un sentiment présent de bout en bout et ce quel que soit le tempo employé. Car la majeure partie du temps le combo va miser sur une classique mais impeccable alternance entre accélérations brutales et ralentissements pachydermiques, via les très bons « Sleepless Night », « Gutted », « Silently Dead » et « The Plainfield’s Butcher », qui font le boulot comme il faut en proposant tout le panel technique de ses membres qui se font plaisir sans jamais aller dans la surenchère. S’ils n’hésitent pas à piocher sur « Devouring Entrails » du côté de DEATH (l’introduction rappellant beaucoup celle de « Lack Of Comprehension ») le mid-tempo régulier proposé ici se révèle être redoutable d’efficacité, vu qu’on a une envie permanente de taper du pied tant c’est addictif et presque épique... tout ça avant que cet opus ne se conclut par des gros relents Thrash impeccables.



Car si jusque-là tout a été homogène et sans fautes de goût la doublette de clôture (« Hang Em’ High » / « Capital Of War ») va être encore plus véloce et énergique, mettant en avant une facette plus sombre comme plus guerrière sans y perdre en accroche ni en intérêt, mais toujours avec ce côté old-school particulièrement agréable et qui va à l’essentiel. Aidé en plus par une production massive et chaud (où la basse bien présente dans le mixage apporte un vrai supplément d’âme) ce disque d’où rien ne dépasse ni dépareille se révèle être sans surprises et balisé mais parfaitement agréable et délicieux à l’écoute, même s’il faut bien reconnaître qu’il manque un truc pour vraiment émerger de la concurrence effrénée dans le genre. Sans fioritures ni chichis ce long-format montre néanmoins de belles prédispositions de la part de ses auteurs qui réussissent facilement leur passage au format adulte avec fluidité et sobriété à défaut de marquer l’année de son empreinte, vu que ça reste quand même assez quelconque bien que le rendu fasse passer un très bon moment... ce qui est finalement le principal. Bonne découverte qui offrira de quoi s’occuper un petit moment l'entité confirme la bonne forme actuelle qui règne dans son pays, et cette réalisation a des arguments à faire valoir de la part de ses musiciens qui réussiront sans doute dans le futur à s’affranchir de quelques influences un peu trop marquées mais auquel on ne tiendra pas rigueur. En effet vu qu'ils en ont encore probablement sous la semelle on ne peut pas douter que la suite sera encore meilleure que cette première livraison déjà très agréable et qui défoule comme il se doit, offrant ce qu'il faut pour se vider la tête correctement... ce qui finalement est largement suffisant.

