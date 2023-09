Coprolith - Coprolith Chronique Coprolith (Démo)

La scène québécoise serait-elle en train de renaître ? Une chose est sûre, celle-ci reprend depuis quelques années des couleurs portée notamment par le succès d’estime de formations telles que Sedimentum et Outre-Tombe qui ont su rapidement s’imposer dans le paysage actuel pourtant particulièrement chargé et compétitif.

Signe de ce regain de vitalité, l’arrivée de quelques nouvelles formations définitivement prêtes à faire parler d’elles. Parmi celles-ci, les jeunes montréalais de Coprolith qui viennent de sortir il y a quelques semaines leur toute première démonstration éponyme. Une parution pour le moment confidentielle puisque limitée à Bandcamp ainsi qu’à quelques exemplaires cassettes mais qui, j’en mets ma main à couper, finira très probablement par être rééditée d’ici peu en CD et/ou en vinyle par un label ayant eu le nez creux.



Gérée de bout en bout par les cinq garçons qui forment cette jeune entité à qui l’on doit également l’enregistrement de ces quelques compositions tout comme probablement ce qui sert d’illustration à cette première démo, cette première démo se montre relativement généreuse avec pas moins de cinq titres pour un petit peu plus de vingt-quatre minutes affichées au compteur. Certes, cela ne fera pas de celle-ci une meilleure démo pour autant mais on peut reconnaitre à Coprolith cette envie de ne pas faire les choses à moitié.



Quoi qu’il en soit, si Coprolith participe à n’en point douter à repositionner sur l’échiquier Death Metal la scène québécoise, ne vous attendez pas non plus à être complètement bouleversé par le contenu de cette première démo et notamment par sa fraicheur. À vrai dire, le groupe de Montréal n’a rien de neuf à proposer puisque sa musique, aussi cool et convaincante soit-elle, s’inscrit dans un registre pour le moins convenu. Une formule que l’on a déjà entendue en effet un nombre incalculable de fois mais que les Québécois, malgré leur jeune âge et un manque d’expérience relativement évident à en juger par leur curriculum vitae peu parlant, semblent pourtant parfaitement maitriser.



Ainsi, le premier atout de cette démo est certainement sa production organique et vivante avec notamment tous ces larsens qui ponctuent régulièrement ces quelques titres, ces guitares épaisses et abrasives ainsi que cette batterie revêche et naturelle. Une production équilibrée dont les atours volontairement foutraques lui confèrent un certain sentiment d’urgence ainsi qu’un charme pour le moins évident.

Une production au service de compositions alliant à la fois groove et brutalité pour un résultat dynamique et varié entre séquences menées le couteau entre les dents (du blast dispensé avec force et générosité sur "Putrid Cruelty" à 0:12, 2:28 et 3:51, "Killed Twice" à 2:06 et 3:24, "Hallucinatory Bloodbath" à 1:53 et 3:06, "Disfigured Beyond Recognition" à 1:10, "Fields Of Tooth And Bone" à 2:18), passages plus chaloupés qui ne manqueront pas d’en régaler plus d’un ("Putrid Cruelty" à 1:01, "Killed Twice" à 3:00, "Hallucinatory Bloodbath" à 2:39, "Disfigured Beyond Recognition" à 1:37) et moments bien plus lourdingues et écrasants histoire de bien plomber l’atmopshère ("Putrid Cruelty" à 2:57, "Killed Twice" à 4:19, les premiers et derniers instants de "Hallucinatory Bloodbath" et de "Disfigured Beyond Recognition", plusieurs séquences sur "Field Of Tooth And Bone"). Alors effectivement, tout cela n’est pas nouveau mais encore une fois Coprolith récite ici sa leçon avec conviction, panache et surtout une efficacité qui fait toute la différence et permet d’adhérer aux propos des Québécois sans jamais vraiment se poser la question de l’originalité.



Pour cette première démo on ne peut pas dire que Coprolith ait fait un quelconque faux pas. De la production impeccable pour ce genre de Death Metal à ces cinq compositions particulièrement convaincantes et efficaces en passant par cette durée suffisamment conséquente pour se faire une idée claire de ce que pourrait nous réserver la suite, il n’y a en effet pas grand-chose à reprocher à cette première livraison de ces jeunes garçons de Montréal. Le fait est néanmoins que pour espérer faire la différence à l’avenir, Coprolith devra sûrement élever un petit son niveau de jeu (encore une fois, ces derniers sont pourtant déjà bien en place) et choisir de sortir un minimum du lot. En l’état, cette première démo n’en demeure pas moins extrêmement solide et prometteuse.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE