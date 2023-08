Augur - Omen Chronique Omen

Après plus de 7 ans passés dans la quasi-clandestinité, le groupe américain AUGUR dévoile enfin un premier album en 2023. Il avait proposé un EP 4 titres en 2017 et partagé un split avec EKELHAFT en 2018, mais sans encore réussir à se faire connaître. Est-ce qu’Omen va changer la donne et permettre au trio d’exploser ? Pas sûr… Il y a bien des passages assez savoureux pour marquer l’esprit, mais pas suffisamment assez pour satisfaire pleinement…



AUGUR est composé de trois âmes perdues dévouées totalement à cette entité : Victor qui fait la batterie et des vocaux, Sylvan qui fait la basse, des guitares et des vocaux, et Nagual qui fait des guitares. Ils sont passionnés de rites, de sorcellerie et d’occultisme et ils ont pris ces thématiques pour exprimer leur soif de black metal haineux et revanchard. Le résultat rappelle principalement GORGOROTH et ces formations d’apparence extrêmes, mais capables de glisser des éléments vicieux plus accessibles : passage acoustique, légers chœurs, vocaux subitement plus torturés, mélodie mise plus en avant… Je suis d’ailleurs particulièrement sensible au morceau « Echoes » qui est sans doute celui qui mélange le plus et le mieux ce genre d’éléments.



Mais il y a tout de même un hic avec ces 47 minutes. Le manque d’envie d’y retourner. Il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui ne donne pas spécialement envie d’approfondir, de se familiariser avec ces 10 compositions. C’est difficile de déterminer exactement la raison… Le charisme ne serait-il tout simplement pas à un niveau suffisant ? C’est un constat un peu ingrat, parce qu’en me remettant la galette, je me l’enfile d’un bout à l’autre sans rechigner. Il faut juste que je n’ai rien de plus urgent à écouter.

2023 - Autoproduction Black Metal notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

tracklist 01. Foreboding (Intro) 02. Beyond the Veil 03. Parasite 04. Hark! The Herald Witches Sing 05. Echoes 06. Passing (Interlude) 07. King of Rats 08. Forever Bound in Chains of Flesh 09. Omen 10. In Glory of Fire

Durée : 46:37

parution 28 Juillet 2023

