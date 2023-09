Algebra - Chiroptera Chronique Chiroptera

Keyser ne tarit pas d’éloges dès lors qu’il s’agit d’évoquer les thrashers suisses d’Chiroptera » lui donne définitivement raison : je suis passé complètement à côté de cette formation.



En effet, sur scène, j’avais surtout retenu la dimension crossover qui me faisait fortement penser à D.R.I., ainsi qu’un léger manque de charisme peut-être, alors que ces onze nouvelles compositions me collent la grosse mandale, administrée par la lourde main caleuse du daron mécontent. Et là, du charisme, il y en a plus qu’il n’en faut ! Je n’attendais sincèrement pas un tel niveau en lançant la lecture… Au fil de l’album, servi par une production absolument parfaite, de nombreuses rythmiques me renvoient tour à tour au meilleur de « Master of Puppets » ; Distortion ». L’ombre de ALGEBRA, les enquêteurs concluraient vite à la partouze sauvage, il y a des bouts de médiators cassés incrustés dans les murs, des cordes cassés enroulés aux montants du lit, des bermudas treillis souillés de sueur de fesse qui traînent au sol… Le chant quant à lui adopte un registre plus proche du hardcore, gueulard, incisif, et s’il n’est pas de la plus grand finesse son intention rageuse finit cependant de foutre la jauge de surtension dans le rouge absolu. Mais cette formation n’est pas qu’une somme d’influences, il y a également des éléments plus personnels chez ALGEBRA, notamment sa capacité à composer des refrains mélodiques accrocheurs (« Constricted » ; « Suspect ») même si ce n’est pas là où il excelle, et à jouer d’une façon outrageusement technique tout en privilégiant la dynamique globale : la complexité répond à un besoin, sert les ambitions artistiques au lieu d’être l’ambition.



Je ne m’étais pas non plus rendu compte d’à quel point le soliste était costaud. Il intervient peu mais toujours à bon escient avec vélocité, dextérité et, surtout, inspiration. Pas question de faire du remplissage : le solo n’est présent que s’il apporte quelque chose au morceau. Toujours dans cette optique de dégraisser le mammouth, « Chiroptera » dure près de quinze minutes de moins que son prédécesseur et cela fait une réelle différence quant à l’impact global du LP. Adieu les quelques longueurs, les titres plus dispensables, les passages trop téléphonés, les mecs n’ont conservé que le meilleur, strictement, si bien que d’une, il n’y a aucun titre faiblard et, de deux, au sein de chaque titre chaque riff est écrit pour apporter de la valeur. Le résultat est donc particulièrement impressionnant à mon sens dans la mesure où, de « The Fallen » à « The Great Deception », l’auditeur se fait enchaîner sans répit par des cisailles rythmiques acérées.



