WOODEN THRONE sort son deuxième album sur le même label que son premier, et il s’agit de Purity Through Fire, évidemment. Evidemment, parce qu’en fait ce groupe finlandais est tenu par Mikko Lehto, connu pour son groupe principal : OCTOBER FALLS, signé chez... Purity Through Fire. C’est donc plus facile d’être convaincant quand on a déjà un pied dans la maison. Même si attention, je suis persuadé que cette écurie allemande ne fonctionne pas par copinage. Elle a prouvé qu’elle tenait à la qualité et c’est rare qu’elle soit prise en défaut.



Ceci dit, WOODEN THRONE ne deviendra pas son meilleur poulain, car même si sa musique a de vraies qualités, elle présente rapidement ses limites. Son style, c’est du black metal atmosphérique « naïf », celui qui fait du bien à l’âme et permet de reprendre son souffle entre deux groupes plus rugueux. Il intègre à des compositions envolées un piano mélancolique qui vient caresser les oreilles. Un petit peu comme si KANASHIMI ne faisait plus de dépressif mais décidait tout à coup de faire revivre les douceurs de l’Italien FEAR OF ETERNITY.



C’est particulièrement agréable, mais il arrive un moment où l’on s’interroge, où l’on se demande où se trouve la frontière entre la simplicité et la facilité. Et si l’on se pose la question, c’est généralement que l’on a la réponse... C’est vrai que ces 6 pistes vont parfois glisser dans le trop évident, comme si l’on comprenait tout à coup que le bonbon qu’on est en train de sucer avec plaisir n’est composé que de sucre et de colorant. Cela n’empêche pas le goût d’être plaisant, mais un petit blocage apparaît tout de même dans le cerveau...



L’album est cependant assez court, ne totalisant que 34 minutes. Les morceaux font en moyenne 5:30, ce qui évite une lassitude. C’est donc parfait pour atteindre l’objectif fixé : faire voyager l’esprit le temps d’un moment. Black atmosphérique qui remue légèrement, piano léger envoutant, vocaux rugueux sans être trop agressifs.

