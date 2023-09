No Return - Contamination Rises Chronique Contamination Rises

Contamination Rises » est un album qui va compter. Déjà, alors que ce n’est que le deuxième LP du groupe, Morrisound Studio à la rencontre de Tom Morris, autant te dire que c’est mieux que le Pape, le Dalaï-lama et Gandhi réunis. Aujourd’hui, l’impact est moindre mais, à l’époque, cela voulait tout dire, tu savais d’emblée qu’un disque enregistré là-bas allait forcément peser à mort ! Tu l’achetais les yeux fermés. Ensuite, il y a cette pochette… Putain mais j’en rêvais quand je la voyais passer dans les magazines d’alors ! Elle était et reste l’une des plus belles illustrations réalisées, complètement morbide, agressive, avec ses teintes glauques, on pigeait alors rapidement que les Parisiens avaient changé de dimension avec ce disque, il n’y a même pas besoin de l’écouter pour en être convaincu.



Et pourtant on l’écoute quand même. Les mecs nous refont le coup de l’introduction instrumentale, sauf qu’à la différence de celle présente sur Abominations of Desolation » (de Contamination Rises » a été galvanisé. Evidemment, il y a cette production américaine en béton qui décuple la noirceur de l’écriture de NO RETURN, lui donne sa pleine mesure. La moiteur floridienne te fait salement transpirer du fion. Ensuite, mais peut-être est-ce un corollaire de cette délocalisation, les influences thrash s’amenuisent au profit d’un renforcement des aspects plus brutalement death metal, les passages blastés et le riffing me faisant principalement penser au Philippe Ordon descend davantage dans les graves alors que la basse de Laurent Janault est mieux mise en valeur que par le passé. Ses lignes claquent, sourdes, posent des bases robustes pour que les guitares puissent cracher leurs riffs fatals.



Pourtant, tout comme Morrisound Studio comme un accélérateur, une expérience qui devait t’aider à te professionnaliser plus vite tout en te permettant de gagner une aura internationale.



L’aura, il est indéniable qu’elle est bel et bien là. Les deux ans qui séparent « Contamination Rises » pourraient asphyxier l’auditeur, nous avons droit à un petit interlude acoustique, « Sorrow », gimmick que reprendra d’ailleurs l’année suivante Coloured Funeral » (« Agrazabeth ») et qui, maintenant que je le réécoute, me laisse à penser que Possessed ». Quoi qu’il en soit, elle fait du bien cette brève pause acoustique. Parce qu’on vient déjà de se bouffer neuf compositions bien brutales et les musiciens attendent pour nous achever avec « Mass Grave » puis « Revolt of the Hanged », un titre en guise de synthèse ce qu’est désormais NO RETURN : une entité qui a su transcender ses influences thrash 80’s pour muter vers un death metal qui aurait cependant conservé des racines hardcore, sachant que plus j’écoute, plus je campe sur mes positions quant au parallèle avec NAPALM DEATH.



Bizarrement, à l’instar de C.O.L.D. » puis « Sure to be Pure » ou encore de NO RETURN ne poursuivra pas dans cette voie extrémiste et se tournera avec son troisième album « Seasons of Soul » vers des choses plus « power », davantage « groove »… Les membres étaient-ils dans une impasse musicale ? Pensaient-ils avoir fait le tour du death metal en seulement un disque ? Ont-ils pensé que la course à la violence ultime était perdue d’avance car sans fin ? Ils n’aimaient pas le death peut-être… Quoi qu’il en soit, la suite de la carrière semble donner raison à ses orientations musicales, la formation devenant rapidement une pointure dans ce registre thrash death certes exécuté avec une grande maestria mais qui a fini par me perdre du fait de ses accents trop mélodiques. Il restera cependant toujours ce joyau du début des années 90, un diamant au sein d’une discographie brillante. 