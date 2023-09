Weeping Slime - Tormented Mind Chronique Tormented Mind

En parallèle de ses activités au sein de Fleshrot, groupe texan à qui l’on doit notamment le très bon Unburied Corpse, Philip Graham s’est également lancé il y a peu dans un projet solo baptisé Weeping Slime. Officiellement en activité depuis 2022, le one man band a sorti l’année dernière une première démo intitulée Tormented Mind à laquelle a succédé quatre mois plus tard un premier album du même nom. Une sortie pour le moins confidentielle puisque celle-ci s’est faite à l’époque au seul format numérique. Il aura alors fallu attendre début 2023 pour que le nom de Weeping Slime commence enfin à circuler dans des sphères plus larges et cela grâce au concours des labels Me Saco Un Ojo Records et Headsplit Records qui ont tous deux offert à ce premier album des éditions plus palpables (une version cassette parue fin janvier pour le premier, un pressage CD disponible depuis mars pour le second).



Là où la première démo de ce projet texan ne comportait que deux titres, ce premier album en propose quant à lui cinq pour une durée tout juste supérieure à trente minutes. Pas de quoi s’étouffer me direz-vous mais étant donné ce qui vous attend vous serez peut-être soulagé de ne pas avoir à y faire face plus longtemps. Alors non, ce n’est pas que ce premier album soit mauvais (ce serait même plutôt tout l’inverse) mais plutôt qu’il faut avoir le cœur bien accroché et l’esprit sain pour espérer en sortir indemne.

Seul maître à bord, Philip Graham signe également l’enregistrement de ces quelques titres, épaulé pour l’occasion par un certain Jonah Payne ici en charge du mixage. Côté illustrations, le Texan a fait appel à Ian Colazzo aka Claw//eight pour l’artwork de ce premier album (on lui devait déjà celle du split entre Wharflurch et Perihelion Gnosis) ainsi qu’à Nightmare Imagery (Church Of Disgust, Cryptic Hatred, Engrossed, Fleshrot, Gatecreeper, Sanguisugabogg, Undeath...) responsable ici de ce sympathique et illisible logo.



Si pour bien des artistes se lancer dans un projet solo est l’occasion d’aller explorer de nouvelles sonorités, il est rare que ces derniers changent complètement de registre. Philip Graham ne déroge pas à ce constat puisque même si la musique de Weeping Slime n’a rien à voir avec celle de Fleshrot, celui-ci reste les pieds solidement ancrés dans le Death Metal en y insufflant néanmoins une bonne grosse dose de Doom.

À cette occasion, le Texan a opté pour une approche non pas mélodique et aérienne à l’image d’un Dream Unending (autre projet parallèle de très grande qualité officiant dans un registre Death / Doom) mais bien plus suffocante et cradingue. Pour vous donner une idée un petit peu plus précise, imaginez la rencontre entre Spectral Voice pour cette dynamique plombée et ce growl abyssal, Cerebral Rot pour ces nombreux leads mélodiques tordus et menaçants et enfin Black Curse pour ces quelques lignes de chant particulièrement dérangées. Un mélange des plus excitants qui cependant ne conviendra pas à toutes les oreilles et cela en grande partie parce que Weeping Slime n’accélère jamais la cadence (ne comptez pas sur quelques éventuels coups de chauds, même brefs, pour espérer vous sortir de cette léthargie ambiante). En effet, Philip Graham va préférer miser sur le caractère lancinant et hypnotique qui découle de ces rythmes pesants et de ces riffs viciés et aliénants (tout cela sur des compositions s’étirant bien souvent au-delà des six minutes) plutôt que de chercher à varier les plaisirs coûte que coûte. Un choix qui offre peu de nuances tout au long de cette petite demi-heure mais qui participe grandement au développement de ces atmosphères maladives et suffocantes dans lesquelles trempent allègrement ces quelques titres.



Si ce manque de variété dynamique sera surement amené à en faire fuir quelques-uns d’entre vous, sachez tout de même que le one man band à un petit peu plus à offrir que cette batterie plombée et ces riffs maladifs et répétitifs. Épaulés par des nappes de synthétiseur discrètes et lointaines aux sonorités spectrales, on retiendra notamment ces nombreux leads particulièrement sinistres qui ponctuent chacune de ces cinq compositions. De "Tormented Mind (The Eternal Struggle)" à 1:27 à "The Blood Has A Pulse" à 0:23 et 2:23 en passant par "Isolated Contemplation" à 1:16 et 5:25 ou bien encore "The Slime Seeps From An Empty Coffin" à 3:39 et 6:23, Weeping Slime réussi le tour de force de nous mettre particulièrement mal à l’aise grâce à ces mélodies tordues, rampantes et maladives. Il en découle des atmosphères délétères et terrifiantes, glaciales et habitées, sournoises et vicieuses qui rendent ce premier album particulièrement séduisant.

On l’a évoqué un petit peu plus haut mais la prestation vocale de Philip Graham est également à saluer. Certes, ses incursions dans l’antre de la folie s’avèrent peut-être moins franches que chez d’autres (dans un registre relativement identique on pense notamment à Swallowed ou Black Curse) mais il y a en dehors de ce growl efficace mais effectivement très classique quelques courtes digressions possédées et dérangées qui là encore participent grandement aux charmes multiples de ce premier album. Des cris et des râles inquiétants qui viennent ainsi ponctuer brièvement certaines séquences et au passage marquer les esprits.



S’il n’est pas d’une originalité débordante, alignant quelques poncifs inhérents au genre pratiqué et piochant en parallèle quelques éléments bien distincts chez des groupes dont il s’agit pourtant de caractéristiques marquées, ce premier album n’en demeure pas moins une sortie assez personnelle ainsi qu’une franche réussite. Me Saco Un Ojo Records et Headsplit Records ne s’y sont pas trompés en jetant leur dévolu sur ce one man band qui risque bien de faire parler de lui parmi les amateurs de Death / Doom vicié et suffocant. Aussi, si les quelques références évoquées plus haut font écho chez vous, vous savez probablement ce qu’il vous reste à faire.

