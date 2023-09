Fluisteraars - De Kronieken Van Het Verdwenen Kasteel - II - Nergena Chronique De Kronieken Van Het Verdwenen Kasteel - II - Nergena (EP)

De Kronieken Van Het Verdwenen Kasteel - II - Nergena, le duo néerlandais a repris le chemin de ces châteaux disparus en jetant cette fois-ci son dévolu sur l’ancien bastion de Nergena, localité située une fois de plus dans le petit village de Bennekom lui-même situé dans la province de Gueldre.

Comme cela avait été annoncé précédemment par le label Eisanwald, c’est au seul format vinyle qu’est disponible cette nouvelle occurrence (en dehors de Bandcamp bien entendu). Un dix pouces toujours aussi soigné qui reprend dans les grandes lignes les mêmes codes graphiques que son prédécesseur (logo créé pour l’occasion, typographie, disposition...) en prenant soin néanmoins de s’en démarquer par sa couleur jaune, sa photographie dédiée et ses chouettes illustrations proposées à l’intérieur et que l’on doit une fois de plus à Bob Mollema, l’une des deux têtes pensantes de Fluisteraars.



Au programme de ce De Kronieken Van Het Verdwenen Kasteel - II - Nergena, deux nouvelles compositions évoquant là encore la vie de château dans ce qu’elle a néanmoins de plus sombre et de plus mystérieux. Une plongée brève mais tangible dans une époque depuis longtemps révolue où pierre froide et feu dans l’âtre, croyances religieuses dévorantes et espérance de vie réduite constituaient alors une bonne partie du quotidien.



Les deux néerlandais, épaulés pour l’occasion par un certain M. Meurs (basse, flûte) ainsi que par Thomas Cochrane (basse, trompète, trombone, saxhorn) avec qui Fluisteraars avait déjà collaboré par le passé sur



Petit changement d’ambiance avec "De Mystiek Rondom De Steen Des Hamers" qui va nous proposer de retrouver ces champs de fleurs et cette nature bucolique qui caractérisent l’essentiel des sorties les plus récentes de Fluisteraars (au moins depuis l’excellent



Pour le deuxième volet de cette trilogie entamée en début d’année, Fluisteraars continue véritablement de nous régaler. Les gens de peu de foi ont pourtant pu se demander si le groupe n’allait pas profiter de l’occasion pour nous caller quelques faces B à l’intérêt pour le moins limité mais c’eut-été mal connaître les Néerlandais puisqu’à vrai dire ceux-ci ont toujours brillé dans cet exercice. Différentes mais néanmoins complémentaires (que ce soit entre elles ou bien avec celles proposées sur le premier volet), ces deux nouvelles compositions permettent donc une fois de plus de se rendre compte de tout le talent et le savoir-faire dont fait preuve ce groupe aux racines solidement ancrés dans cette terre qui est la sienne et à laquelle il continue de rendre hommage avec sincérité et passion. J’ai déjà hâte à la suite. 