Grave Infestation - Persecution Of The Living Chronique Persecution Of The Living

En activité depuis déjà cinq longues années, il était temps que nous abordions enfin ici le cas des Canadiens de Grave Infestation (oui, la dernière édition du Kill-Town Death Fest a effectivement servi d’agréable rappel à l’ordre). Originaire de Vancouver, le groupe réuni dans ses rangs des membres de Ahna, Ceremonial Bloodlust (autre formation talentueuse dont il faudrait sérieusement que je vous parle un de ces quatre), Encoffinate et Temple Of Abandonment. Un line-up pour le moins compétent qui depuis 2018 n’a pas chômé puisqu’on lui doit effectivement deux démos, une compilation regroupant ces mêmes démos, ce premier album auquel on va s’intéresser aujourd’hui et plus récemment un split en compagnie des excellents Sněť.



Intitulé Persecution Of The Living, ce premier longue-durée a vu le jour en juin de l’année dernière sur le label irlandais Invictus Productions. Pour ce dernier, les Canadiens ont fait appel à leur proche collaborateur Jesse Gander qui signe ici l’enregistrement et le mixage (3 Inches Of Blood, Ahna, Ceremonial Bloodbath, Rotten Sound...) ainsi qu’à l’Italien Marco Salluzzo pour le mastering (musicien chez Demonomancy et Flamekeeper, on lui doit également quelques piges pour des groupes tels que Crypts Of Despair, Extirpation, Malokarpatan, Mayhem, Sacrilegia ou bien encore Ultra Silvam). Pour ce qui est de l’illustration simple et convenue mais néanmoins réussie, on retrouve dernière les pinceaux monsieur Matthew Stikker (Apraxic, Exhumed, Nekro Drunkz, Outer Heaven, Power Trip, Witch Vomit...).



Ces présentations d’usage étant terminées, passons si vous le voulez bien au cœur du sujet. Alors ce ne sera probablement une surprise pour personne mais on va évidemment causer Death Metal. Un Death Metal qui n’entend absolument pas faire bouger les lignes et qui, comme bon nombre d’autres sorties traitées en ces pages, s’inscrit dans un registre largement balisé et depuis longtemps éprouvé. Ainsi, n’attendez pas de ces Canadiens qu’ils bouleversent quoi que ce soit, ces derniers ayant plutôt en tête de rester dans les clous sans pour autant sonner comme la redite de tels ou tels autres groupes à la réputation bien plus installée.



Plongé sans attendre dans une atmosphère macabre grâce à cette courte introduction menée au son d’un orgue particulièrement sinistre, l’auditeur va très vite se retrouver embarqué dans les méandres obscurs et tortueux de ce premier album. Un disque qui sans que cela soit particulièrement flagrant emprunte pourtant beaucoup à un groupe comme Autopsy. En effet, on va retrouver chez Grave Infestation ce goût particulièrement prononcé pour les séquences rampantes et maladives auxquelles vont se succéder bien souvent de franches accélérations un brin déglinguées et à l’esprit Punk pour le moins évident. Un point qui une fois évoqué s’impose notamment à l’écoute de titres tels que "Slaughter, Then Laughter", "Persecution Of The Living", "Death Of The Last Individual" ou bien encore "Eternal Oblivion". D’ailleurs dans le même ordre d’idée, le chant âpre du guitariste Graham Christofferson et certaines de ses intonations sensiblement dérangées ne sont pas non plus sans contribuer à cette comparaison.



De part ces quelques traits de caractère, Persecution Of The Living jouit donc d’une véritable dynamique avec d’un côté des passages plombés qui contribuent à instaurer ces ambiances poisseuses et sinistres (la première partie de "Slaughter, Then Laughter", "Persecution Of The Living" à 0:35, "Can You See The Pale Horseman In The Distance" à 2:24, "Plague Of Crypts" à 2:29...), de l’autre des séquences plus virulentes menées à coups de tchouka-tchouka et autres blasts et qui à l’inverse vont apporter cette intensité et cette agressivité qui caractérisent également le Death Metal des Canadiens ("The Conquest Of Pestilence" à 0:05, "Can You See The Pale Horseman In The Distance" à 0:10 "Death Of The Last Individual" à 0:40, "Human Jigsaw Puzzle" à 1:07, "Eternal Oblivion" à 2:17 et bien d’autres moments encore). Une diversité rythmique qui participe à faire de ces trente-sept minutes une franche réussite puisque malgré un manque de fraîcheur évident Persecution Of The Living n’en demeure pas moins extrêmement convaincant et bien ficelé.

On appréciera également le soin apporté à l’aspect mélodique de ce premier album avec notamment plusieurs solos et autres leads qui contribuent à étoffer ces ambiances délétères ("Can You See The Pale Horseman In The Distance" à 2:55 et 4:01, les premières secondes de "Plague Of Crypts" puis beaucoup plus loin à 3:55, "Death Of The Last Individual" à 0:06, 0:57, 2:18 et 3:31, "Human Jigsaw Puzzle" à 0:19 et 3:27), à renforcer le sentiment d’urgence et d’intensité de certaines séquences ("The Conquest Of Pestilence" à 0:05, 0:34, 1:36, "Persecution Of The Living" à 4:11, "Can You See The Pale Horseman In The Distance" à 2:05 et 3:12, "Human Jigsaw Puzzle" à 2:39, "Eternal Oblivion" à 0:17, 1:12 et 3:26) ou bien encore à apporter à la manière d’un groupe comme Ataraxy un soupçon de lumière morbide à certaines compositions (les premiers et derniers instants de "Slaughter, Then Laughter", "Persecution Of The Living" à 1:35 et 2:59, les premières secondes de "Eternal Oblivion").



Premier album extrêmement solide, Persecution Of The Living n’aura aucun mal à séduire l’amateur de Death Metal, qu’il soit friand d’instants pour le moins virulents, de moments beaucoup plus lourds ou bien encore de mélodies bien tricotées. Certes, les Canadiens n’ont ici absolument rien inventé mais même si l’écoute de ce premier album révèle en filigrane quelques influences relativement évidentes comme celles d’Autopsy ou d’Ataraxy, on ne peut pas vraiment dire que le groupe aille marcher ouvertement sur les plates-bandes d’une quelconque autre formation. Quoi qu’il en soit, entre toutes ces sorties qui n'en finissent plus de marcher ouvertement dans les pas du grand Incantation, un album de cette trempe s’accueil naturellement les bras ouverts.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE