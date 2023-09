Grave Infestation / Sněť - Grave Infestation / Sněť Chronique Grave Infestation / Sněť (Split 7")





Paru sur le label londonien Me Saco Un Ojo Records, les deux titres de ce split ont d’abord été mis en ligne sur Bandcamp avant d’être pressés en vinyle quelques mois plus tard. Une sortie physique effectuée en avril dernier sous la forme d’un modeste 7" proposé dans deux coloris différents (noir et vert). Illustrée par Tomáš Mitura (aka Řád Zdechlin aka skeletom_warrior), chanteur survolté de Sněť, cette union bouclée en moins de douze minutes ne laisse évidemment présager rien de très fin avec ce personnage dégoulinant et belliqueux armé jusqu’aux dents.



Ce sont les Tchèques qui ont la responsabilité d’ouvrir les hostilités avec "Groteskní Hybrid", titre inédit de plus de quatre minutes qui sans surprise va se contenter de reprendre les choses là où le groupe de Prague les avait laissé un petit peu moins de deux ans auparavant. Une continuité tout à fait logique d’autant plus que ce morceau a été enregistré en 2021 (soit quelques mois seulement après la sortie de leur premier album) et qu’il n’est donc pas de toute première fraîcheur.

Servi par une production granuleuse et abrasive, « Groteskní Hybrid » concentre ainsi tout ce qui faisait déjà le charme de



Sur la face B on va retrouver les Canadiens de Grave Infestation pour un "Pseudocommando" de plus de six minutes. Là encore, la formation originaire de Toronto ne s’est pas mise en tête de chambouler les choses, préférant comme ses collègues tchèques reprendre le chemin de leur Death Metal comme si de rien n’était. On ne leur tiendra certainement pas rigueur puisque le résultat s’avère là encore toujours aussi probant.

A l’instar de



Ayant épuisé depuis déjà belle lurette toutes mes grandes phrases au sujet de ce format peu plébiscité qu’est le split 7", je vous épargnerai ces quelques lignes passées à radoter pour conclure en vous disant simplement que ces deux titres inédits valent largement la peine que vous y consacriez treize petites minutes de votre temps, surtout si comme moi vous n’avez pas manqué de succomber aux charmes rances des premiers albums de ces deux formations prometteuses même si encore discrètes. 