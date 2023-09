Reaping Death - Hypnomorphosis Chronique Hypnomorphosis (Démo)

Le nom de Reaping Death ne devrait probablement pas vous dire grand chose à l’heure qu’il est. À cela rien d’anormal puisque le projet resté dans l’ombre depuis sa formation encore relativement récente s’apprête à sortir sa première démo au format cassette via le label italien Unholy Domain Records (Apparition, Beheaded, Cemetarian, Degraved, Imprecation, Larvae...). Pourtant celle-ci n’est pas si fraîche qu’il y parait puisque les deux titres qui la compose avaient déjà été publiés sur Bandcamp en novembre 2022. Découverts à l’époque de leur mise en ligne, ces deux morceaux étaient pourtant sortis de ma tête jusqu’à ce récent rappel à l’ordre...



Formé on ne sait trop quand, Reaping Death fonctionne depuis ses premiers balbutiements sur la base d’un duo avec à sa tête messieurs Dismembered Dave (Dunwich Ritual, Savagery, ex-Deathroned, ex-Cremate et rédacteur de l’excellent fanzine Echoes Of Death) et Thosz (Dunwich Ritual, ex-Deathroned et illustrateur de talent). Mués par leur amour commun pour le Death Metal putride et puant de la fin des années 80, les deux copains se sont donc lancés dans cette nouvelle aventure avec à la clef cette première démo intitulée Hypnomorphosis qu’ils ont surement enregistrés avec les moyens du bord et que Thosz à intégralement illustré, de ce logo Lovecraftien à cet artwork tout aussi tentaculaire.



Deux titres expédiés en cinq minutes et quarante-trois secondes, autant vous dire que les présentations seront de courte durée. Mais peu importe, ces quelques instants devraient amplement suffire pour vous donner une idée à peu près claire de ce qui vous attend à l’écoute de cette première démo.

Produite comme on l’a dit avec les moyens du bord, Hypnomorphosis ne souffre pourtant en aucun cas de son statut de démo. Certes l’ensemble peut paraître un brin rudimentaire avec notamment cette réverb’ vocale doucement abusée, ces riffs particulièrement croustillants ou bien encore cette basse aux rondeurs des plus prononcées mais il s’agit avant toute chose d’un premier enregistrement et surtout on parle ici de Death Metal à l’ancienne, celui qui dès le milieu des années 80 fricotait encore avec le Thrash le plus sauvage et peinait à trouver des gens compétents pour coucher sur bande tout ce raffut. De fait, coller sur ce genre de compositions une production trop léchée aurait constitué un véritable non-sens. Bref, ça grésille, ça sature et ça dégouline juste comme il faut.



Musicalement, les deux garçons ont naturellement souhaité se faire plaisir sans pour autant chercher à réinventer quoi que ce soit. Forcément, lorsque l’on puise sont inspiration du côté de formations telles que Repulsion, Autopsy et Sepultura à l’époque de Beneath The Remains, difficile de proposer quelque chose de profondément original. Ceci étant dit, et vous le savez déjà, là n’est pas ce qu’il faut retenir de cette première rencontre. Non, on préfèrera par exemple mettre le doigt sur le caractère particulièrement intense de ces deux titres menés pour l’essentiel pied au plancher. Aussi, outre plusieurs séquences thrashisantes et autres cavalcades effrénées qui ponctuent chacun de ces deux morceaux, Reaping Death n’hésite pas non plus à durcir encore un petit peu plus le ton le temps de passages particulièrement soutenus comme c’est le cas notamment sur "Dawn Of The Possessed" à 0:25, 0:51 et 1:26. Une urgence qui se manifeste également à travers ce riffing particulièrement affuté (même si jamais bien compliqué) ainsi que dans ce growl lointain et arraché effectivement bardé de réverb’.

Mais si cette frénésie est assurément l’un des atouts de Reaping Death et de son Death Metal, on saura également apprécier les brèves levées de pied constatées sur "Hypnomorphosis". Ainsi, en plus de calmer le jeu, ces quelques instants vont également apporter soit un soupçon de groove particulièrement bien senti (1:45) soit un brin de lourdeur faisandée (2:09). Certes, c’est court mais sur cinq minutes cela permet tout de même de varier les plaisirs et d’apprécier une autre facette du duo sans pour autant que celui-ci sacrifie quoi que ce soit à l’atmosphère rance et putride dans laquelle trempe ces deux compositions.



Courte mise en bouche dénuée d’originalité, Hypnomorphosis n’en demeure pas moins une entrée en matière des plus concluantes, laissant entrevoir en un petit peu plus de cinq minutes un potentiel qui ne demande qu’à être exploité. A priori, à l’heure où j’écris ces lignes, Reaping Death travaillerait déjà à la composition d’un EP cinq titres que l’on espère voir paraître dans les prochains mois. En attendant ce jour, voici deux titres qui devraient ravir les plus anciens ainsi que tous les amateurs de Death Metal dépouillé à la fibre Punk encore flagrante.

2022 - Autoproduction Death Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Reaping Death

Death Metal - France

écoutez Hypnomorphosis

Dawn of the Possessed

tracklist 01. Hypnomorphosis (03:47) 02. Dawn Of The Possessed (01:56)

Durée : 05:43

line up Dave /

Thosz /

parution 22 Novembre 2022

