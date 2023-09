Czarna Trumna - Kult sfer maleficznych Chronique Kult sfer maleficznych

Alors qu’il existe depuis 2012, le Polonais de CZARNA TRUMNA sort en 2023 son premier album, 5 ans après un split partagé avec CTHULHU RITES et WAROATH. Le label est lui aussi originaire de Pologne puisqu’il s’agit de Czertog Promotion, une écurie qui sent particulièrement le old black cru et vilain, comme cette nation a souvent su en enfanter. Le gérant est Wened Wilk Sławibor, batteur très impliqué qui a joué pour LECHIA, GONTYNA KRY, BARBAROUS POMERANIA, DUCH CZERNI… Bref tout un tas de groupe sûrement indispensables mais particulièrement méconnus…



En tout cas, on a cerné le style et l’on devine même les ambiances qui vont marquer ce premier album. Son nom ne laisse d’ailleurs aucune place au doute : Kult sfer maleficznych : « Le culte des sphères maléfiques ». Oh oui, ça va être occulte, ça va être extrême, ça va être particulièrement haineux. Et ça l’est. Sauf qu’on a vite envie de rajouter des termes à la description, dont avant tout « baveux » et « dégoulinant ». Les instruments le sont, mais ce sont surtout les vocaux qui inspirent ce vocabulaire. Rauques et râclés, ils abiment l’audition comme du papier de verre. Ça donne envie d’écouter ? Alors je me suis mal exprimé parce que ce timbre est en fait particulièrement pénible. Sans parler de « purge », il freine particulièrement le plaisir auditif. Et pourtant, il convient à la musique pratiquée, et aucune autre façon de s’exprimer n’aurait été plus pertinente pour accompagner des compositions qui sentent le renfermé couplé à l’urine…



Il y a quelques passages sur lesquels la formule marche tout de même, sans doute ceux qui sont le plus près de la fenêtre et du petit souffle agréable qui pénètre dans la pièce, mais dans l’ensemble les morceaux n’arrivent pas à convaincre. Ils font faire la grimace… Ce qui m’a le plus emballé, ce sont les noms des morceaux, qui permettent de confirmer une nouvelle fois les ambiances qui nous attendent :

“Kult sfer maleficznych” (« Le culte des sphères maléfiques »)

“Za zasłoną trumiennych snow” (« Derrière le voile des rêves de cercueil »)

“Rogate opętanie nocnego szczepu” (« Possession cornue de la couvée nocturne »)

“Poprzez mrocznego strachu krypty” (« À travers la sombre peur de la crypte »)

« Szkarada cieni trupiolicych » (« Un fléau d'ombres au visage de cadavre »)

« Wiedźmy w środku posępnego lasu” (« Sorcières au milieu d'une forêt sombre »)

Cette dernière est une longue outro ambiant, composée de bruits angoissants surmontés de rires maléfiques. Le tout pendant 7 minutes. Il faut avoir envie de se les tartiner à chaque écoute… Et pourtant je me les passe presque avec plaisir après les 5 véritables titres qui m’ont bien dégueulassé les oreilles…

2023 - Czertog Promotion Black Metal Chroniqueur : 6 / 10

tracklist 01. Kult sfer maleficznych 02. Za zasłoną trumiennych snów 03. Rogate opętanie nocnego szczepu 04. Poprzez mrocznego strachu krypty 05. Szkarada cieni trupiolicych 06. Wiedźmy w środku posępnego lasu

Durée : 42:58

parution 28 Janvier 2023

