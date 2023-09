Endstille - DetoNation Chronique DetoNation

On se refait la liste ? La liste de ces groupes qui reviennent en 2023 après une longue absence ! Oui, il y a AUSTERE, EPHELES, DARK SANCTUARY, TSJUDER, DODHEIMSGARD, SALACIOUS GODS… Et on y ajoute donc ENDSTILLE, qui n’avait plus donné la moindre nouvelle depuis 2013 ! 10 années sans le moindre EP, le moindre split… rien. Le quatuor s’est fait particulièrement discret, mais sans jamais annoncer qu’ils arrêtaient. Ceux qui avaient des petites envies pouvaient de toute façon aller planter leurs graines ailleurs et c’est ce qu’ont fait le bassiste Cruor en jouant pour KOMMANDO, DIABOLISCHES WERK et DYSANGELIUM ainsi que le chanteur Zingultus en posant sa voix sur le nouvel EP de MORAST en 2020. De leurs côtés, le guitariste Lars Wachtfels et le batteur Mayhemic Destructor n’ont fait aucune infidélité et c’est donc leur véritable retour avec ce DetoNation.



Et ce nouvel opus ne va déstabiliser absolument personne ! ENDSTILLE n’a rien changé à sa formule malgré les années d’inactivité, et il reprend exactement là où il en était, là où on l’attendait, là où il est sûr de ne pas faire de faux pas. 9 nouvelles pistes qui font en moyenne 5 minutes, mais qui peuvent être plus ou moins courtes. 3 morceaux font moins de 4 minutes, 3 autres sont compris entre 4 et 5, 3 autres dépassent les 6. Il n’y a donc pas une « durée type » des Allemands, pour la simple raison que même si leur musique est généralement très directe et visant à plonger dans des ambiances de troisième guerre mondiale, le rythme n’est pas au maximum à chaque composition. Ils savent freiner légèrement pour éviter d’enchaîner des obus trop percutants. Le tout est bien sûr vénère d’un bout à l’autre, mais sans non plus partir dans le matraquage à tout prix. La mélodie discrète sait pointer son nez à certaines reprises pour permettre de replacer les troupes avant la prochaine attaque. « Vigilante Justice » et « Victorious » sont dans cet esprit-là, et c’est ce qui fait que leur durée est au-dessus des autres. Même constat avec le dernier morceau, qui est même encore plus lent que le reste. Ce n’est pas une surprise puisqu’ENDSTILLE termine toujours ses albums avec un morceau un peu atypique, moins bourrin, et qu’il l’appelle quoi qu’il en soit : « Endstille » suivi d’un autre titre entre parenthèses. On a connu « Endstille (Abschied) », « Endstille (Völkerschlächter) », « Endstille (Verführer) », « Endstille (Realität) », « Endstille (Leichnam) », « Endstille (Feindfahrt) », après que les deux premiers albums proposent tout simplement « Endstille » et « Endstille ». Du coup, cette fois-ci c’est « Endstille (Weltkrieg) », et il commence et termine doucement mais cartonne sec entre les deux.



C’est donc une nouvelle fois du ENDSTILLE comme on le connaît. Les 10 années n’ont pas changé grand-chose. Et tant mieux. C’est toujours un plaisir de le retrouver à un bon niveau. Il n’a pas trop pris de bedaine, il n’a pas trop perdu ses cheveux. Il est même en bonne forme et fait plaisir à voir, et surtout à entendre, durant 47 minutes. Certains reprocheront peut-être le manque de bouleversements et un aspect un peu trop « sécurité », mais le groupe fait ce qu’il sait faire, et il le fait bien. C’est déjà satisfaisant, alors pourquoi être trop exigeant ? Il déboite, il a de bons riffs... C'est ce qu'on souhaitait.

