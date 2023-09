Pain Of Truth - Not Through Blood Chronique Not Through Blood

J’aurai naturellement préféré faire les choses dans l’ordre et vous parler avant autre chose de ce split paru en 2021 aux côtés de leurs compatriotes de Age Of Apocalypse. Seulement voilà, en plus de m’y être pris très en retard pour aborder en ces pages le cas des Américains de Pain Of Truth (pour rappel, la chronique de No Blame... Just Facts n’a été publiée qu’en juillet dernier), les vacances d’été sont également venues mettre la grouille dans mon planning de rédaction particulièrement chargé. Bref, vous ne m’en voudrez pas mais j’ai préféré coller un tant soit peu à l’actualité plutôt que de m’échiner à vouloir rattraper le temps avec une chronique pour laquelle je suis déjà cruellement à la bourre...



Intitulé Not Through Blood, ce premier album voit le groupe de Long Island poursuivre sa collaboration avec le label Daze Records (Ends Of Sanity, Momentum, Sunami, Simulakra, Volcano...). Une relation fructueuse mais vraisemblablement dénuée de conseils artistiques à en juger par cette oeuvre pour le moins discutable qui sert ici d’illustration. En effet, on ne peut pas dire qu’il y ait beaucoup de charmes à cette image tout de gris qui par sa perspective buccale rappellera aux fans de Star Wars le Faucon Millenium échappant à l’Exogorth Sy-O. Pour autant, ne vous laissez pas décourager par cette réalisation des plus médiocres qui cache en effet l’un des meilleurs albums de Hardcore de l’année (et tant pis pour le suspens).



Bouclé évidemment en moins de trente minutes, Not Through Blood voit les Américains revenir à la charge avec pas moins de onze nouveaux morceaux sous les bras. Un disque dont les chiffres ne donneront le tournis à personne mais qui cache malgré tout un nombre impressionnant d’invités. En effet, ce ne sont pas moins de treize lascars qui viennent se prêter au jeu du "featuring". Parmi les plus connus, Scott Vogel de Terror ("In Your Heart"), Freddie Cricien de Madball sur ("You And Me"), Justice Tripp de Trapped Under Ice ("Too Late"), Anthony Didio et Jon Lhaubouet de Vein.fm ("Lifeless On The Ground"), Steve Buhl de 200 Stab Wounds ("Actin’ Up") ou bien encore Brendan Garrone d’Incendiary ("Not Through Blood"). Beaucoup de beau monde pour un album qui, rassurez-vous, n’a rien sacrifié de son identité. En effet, malgré cet impressionnant cortège de "guests" venus briller par leurs participations toujours pertinentes, Not Through Blood s’inscrit comme la suite logique des deux précédentes réalisations du groupe de Long Island. Un disque nerveux et particulièrement physique sur lequel Michael Smith mène toujours la danse.



Enregistré et mixé par Andrew Nelson (ex-Weekend Nachos ayant déjà collaboré par le passé avec des groupes tels que Harm’s Way, Dead In The Dirt, Eternal Sleep, Jesus Piece...) dans les murs des Bricktop Recording Studios et masterisé par Bill Henderson (Drug Church, Father Befouled, Pillars Of Ivory, Sanction, Vomit Forth...), ce premier album s’impose d’emblée grâce à sa production parpaing. Un son lourd, puissant et massif qui malgré un côté particulièrement musclé à tout de même le bon goût de ne pas tomber dans la caricature en offrant à l’auditeur ce parfait équilibre entre agression et lisibilité. Une production aux petits oignons au service de compositions qui évidemment n’apportent strictement rien de neuf à la scène Hardcore (elles n’en n’ont d’ailleurs en aucun cas la prétention) mais n’en reste pas moins diablement efficaces et convaincantes.



En effet, sans rien changer à sa formule, Pain Of Truth prouve une fois de plus qu’il en maitrise les codes à la perfection. Une recette empruntée à tous ces groupes new-yorkais des années 90 et 2000 à qui la formation de Long Island ne manque jamais de rendre directement hommage (après Martin Gonzalez de Billy Club Sandwich venu pousser la chansonnette sur le premier EP du groupe, la participation de Freddie Cricien sur l’excellent "You And Me" est elle aussi tout sauf anodine). Alors oui, tout cela peut évidemment paraître un brin redondant mais comme souvent, ce n’est pas vraiment la nouveauté que l’on vient chercher sur ce genre d’album dont l’illustration assez quelconque (pour rester poli) s’avère néanmoins tout à fait explicite sur les intentions du groupe.

Bref, amateurs de Hardcore métallique et bas du front réjouissez-vous car Not Through Blood contient tout ce que l’on est en droit d’attendre d’un album de ce genre. De ces atmosphères urbaines bien viriles qui puent autant le bitume que les murs recouverts de graffitis à ce groove de babouin particulièrement délectable pour peu que vous ayez choisi de poser votre cerveau sur le bas-côté ("Lifeless On The Ground", "Actin’ Up", "You And Me", "Too Late", "Out Of Our Hands", "Same Old Story" et j’en passe) en passant par tous ces breaks aussi peu subtils que terriblement efficaces ("In Your Heart » à 0:31, "Actin’ Up" à 1:04, "You And Me" à 1:08...), ce riffing à trois notes jamais bien compliqué mais toujours aussi efficace, ces accélérations souvent assez courtes mais toujours bienvenues ("In Your Heart", "You And Me" à 1:40, "Pickin’ At Scraps" à 0:31...), ces nombreuses joutes verbales toujours aussi fédératrices et galvanisantes, ces samples une fois encore assez judicieux (mention spéciale pour ce sample de Seinfeld sur "Pickin' At Scraps"), ces quelques solos et autres leads bien Metal dispensés avec parcimonie tout au long de cette petite demi-heure ("In Your Heart" à 0:41, "Actin’ Up" à 0:14, "Too Late" à 1:04...) et bien évidemment ces paroles plutôt sombres rien ne manque à l’appel.



Attendu au tournant après deux précédentes sorties particulièrement efficaces et convaincantes, Pain Of Truth est exactement là où on l’attendait. Toujours aussi solide dans son interprétation d’un Hardcore New-Yorkais ultra virile, le groupe régalera en effet l’amateur de Hardcore et cela sans jamais faiblir ni défaillir. Bien entendu, la formation new-yorkaise n’a encore une fois strictement rien inventé, celle-ci ne cherchant d’ailleurs même pas à renouveler quoi que ce soit mais comme toujours ce n’est pas ce que l’on viendra chercher à l’écoute de Not Through Blood. Par contre, si vous êtes en quête d’un album sur lequel transpirer et vous défouler, nul doute que ce premier longue-durée devrait satisfaire à vos exigences.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE