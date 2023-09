Darkened - Lord Of Sickness And Bile Chronique Lord Of Sickness And Bile (EP)





Cependant contrairement aux autres livraisons du groupe celle-ci ne va rien avoir d’indispensable vu qu’on a de plus en plus la sensation d’une écriture en roue-libre, certes toujours bien foutue mais sans vraie prise de risques ce qui finit par provoquer un sentiment d’interchangeabilité dommageable. Et ici en plus il faut bien avouer que « Steal Kill Destroy » n’est pas vraiment à la hauteur de ce que les gars ont pu proposer dans un passé proche, car si l’on retrouve néanmoins leur patte musicale typique tout cela s’étire franchement trop en longueur et est plombé par des breaks inutiles qui cassent la dynamique. Dommage en effet... car sans ça tout était impeccable - quoi que cédant un peu trop à la facilité, mais heureusement ce mauvais démarrage va être rattrapé par l’impeccable « Archaic Wounds » qui balance des accents épiques et guerriers conséquents sur du mid-tempo implacable et entraînant. On retrouve ici tout ce qui fait la force des frappes des nordiques avec ce rendu pêchu propice au headbanging où la sobriété est de mise (loin de certains excès de la composition précédente), prouvant que c’est définitivement en mettant de côté les claviers et autres excès surproduits qu’ils sont franchement les meilleurs.



2023 - Edged Circle Productions Death Metal Old-School notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Darkened

Death Old-School - 2018 - Suède

écoutez Steal Kill Destroy

Archaic Wounds

tracklist 01. Steal Kill Destroy 02. Archaic Wounds

Durée : 11 minutes

line up Hempa Brynolfsson / Guitare

Linus Nirbrant / Guitare

Gord Olson / Chant

Tobias Cristiansson / Basse

Perra Karlsson / Batterie

parution 21 Juillet 2023

voir aussi Darkened

Into The Blackness (EP)

2019 - Chaos Records / Edged Circle Productions Darkened

The Black Winter

2022 - Edged Circle Productions Darkened

Kingdom Of Decay

2020 - Edged Circle Productions Darkened

Mourn The Dying Light (EP)

2022 - Edged Circle Productions