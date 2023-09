Blood Incantation - Luminescent Bridge Chronique Luminescent Bridge (Single)

Luminescent Bridge. Annoncé le mois dernier par à peu près tout le monde à l’exception des deux principaux intéressés (groupe et label), ce dernier ne s’est véritablement dévoilé qu’en fin de semaine dernière lorsque celui-ci a été partagé en masse sur l’Internet. Au programme de cette nouvelle offrande devenue très vite indispensable, deux nouveaux morceaux dans des registres néanmoins bien différents. En effet, il y a tout à parier que le titre Luminescent Bridge n’ait pas été choisi au hasard puisque ces deux compositions vont effectivement faire le pont entre les deux visages de Blood Incantation, d’un côté cette face Death Metal grâce à laquelle le groupe de Denver s’est rapidement bâti une solide réputation et de l’autre cette face Ambient que le groupe a souhaité explorer plus profondément l’année dernière avec la sortie culottée du EP



Enregistré au Rocky Mountain Recorders Studio de Denver par Chris McNaughton, ces deux titres sont également passés entre les mains expertes d’Arthur Rizk. Sans grande surprise, la production s’avère une fois de plus léchée avec un grand soin apporté à chaque instrument pour un rendu chaud et organique du meilleur effet. Enfin, après avoir usé des oeuvres de Bruce Pennington (



On attaque ainsi ces retrouvailles inopinées avec le titre "Obliquity Of The Ecliptic", une oeuvre avoisinant les neuf minutes qui renoue avec ce Death Metal que nous n’avions plus entendu chez les Américains depuis quatre ans et la sortie de l’excellent

Composé de trois parties bien distinctes, "Obliquity Of The Ecliptic" attaque directement dans le dur après quelques secondes d’une introduction aux teintes spatiales évidentes. On retrouve dès lors le groupe que nous avions quitté quatre ans plus tôt avec ce riffing bien marqué, ces mélodies lumineuses, cette cadence bigarrée et ce growl profond typiques de la formation américaine. Une première partie très efficace mais sans grande surprise (à l’exception de ce chant incantatoire et prophétique que l’on peut entendre sur la fin de cette première séquence) puisqu’elle vise sûrement à rassurer quiconque en aurait douté que Blood Incantation est encore un groupe de Death Metal et surtout qu’il maîtrise toujours autant son sujet.

À partir de 3:34 et ce jusqu’à 4:43 Blood Incantation va entamer alors une courte phase de transition à grand renfort de synthétiseurs aux sonorités vaporeuses et lointaines. Un pont instrumental marqué également par la présence d’une guitare et d’une batterie tous les deux sur la retenue.

Naturellement, cette transition va rapidement laisser sa place à une dernière partie quasi-instrumentale (à l’exception cependant de ce growl offert en tout début de séquence) sur laquelle, au-delà du rythme qui s’accélère sensiblement et de ces synthétiseurs en arrière-plan, on va surtout pouvoir apprécier le travail mélodique d’un Morris Kolontyrsky en état de grâce. Ce dernier livre en effet un long solo particulièrement chouette qui rend cette séquence extrêmement convaincante avant que celle-ci ne se conclue sur une note plus diffuse et bien moins tangible. Bref, je ne sais pas vous mais moi je suis sous le charme



Avec "Luminescent Bridge", Blood Incantation va donc reprendre ses expérimentations Ambient avec en ce qui me concerne une efficacité accrue en comparaison de ce que le groupe proposait sur



Bien que brèves, ces retrouvailles avec Blood Incantation se sont vite avérées concluantes. Déjà parce qu’après quatre ans d’absence, il est bon de renouer avec le Death Metal des Américains qui, on l’a vu, a su conserver tous ses charmes et même un petit peu plus encore. Ensuite, parce que le groupe de Denver a montré le temps d’un premier morceau qu’il était capable d’aller explorer de nouveaux horizons pour offrir des choses qu’il n’avait pas encore véritablement expérimenter faisant ainsi de "Obliquity Of The Ecliptic" un titre à la fois brillant et ambitieux mais également très prometteur si tant est que le groupe choisisse de poursuivre dans cette direction (ce qui à en croire les intéressés ne sera pas forcément le cas). Enfin parce que sa nature plus expérimentale et ambiante est ici agréablement mise en valeur à travers une composition plus riche et plus variée permettant de rendre l’exercice moins périlleux et probablement bien plus convaincant pour un bon nombre d’auditeurs. Bref, ce retour inattendu fait donc drôlement plaisir à entendre. Il n’y a maintenant plus qu’à espérer que la suite ne se fasse pas trop attendre car on (je) suis chaud ! Alors que les Américains de Blood Incantation viennent de terminer il y a quelques semaines seulement l’enregistrement de leur nouvel album en terres berlinoises, ces derniers ont choisi de faire patienter leurs disciples avec la sortie pour le moins inattendue d’un maxi single intitulé. Annoncé le mois dernier par à peu près tout le monde à l’exception des deux principaux intéressés (groupe et label), ce dernier ne s’est véritablement dévoilé qu’en fin de semaine dernière lorsque celui-ci a été partagé en masse sur l’Internet. Au programme de cette nouvelle offrande devenue très vite indispensable, deux nouveaux morceaux dans des registres néanmoins bien différents. En effet, il y a tout à parier que le titren’ait pas été choisi au hasard puisque ces deux compositions vont effectivement faire le pont entre les deux visages de Blood Incantation, d’un côté cette face Death Metal grâce à laquelle le groupe de Denver s’est rapidement bâti une solide réputation et de l’autre cette face Ambient que le groupe a souhaité explorer plus profondément l’année dernière avec la sortie culottée du EP Timewave Zero Enregistré au Rocky Mountain Recorders Studio de Denver par Chris McNaughton, ces deux titres sont également passés entre les mains expertes d’Arthur Rizk. Sans grande surprise, la production s’avère une fois de plus léchée avec un grand soin apporté à chaque instrument pour un rendu chaud et organique du meilleur effet. Enfin, après avoir usé des oeuvres de Bruce Pennington ( Interdimensional Extinction et Hidden History Of The Human Race ) et Don Dixon ( Starspawn et Timewave Zero ), Blood Incantation a choisi de piocher cette fois-ci du côté de Steve R. Dodd pour illustrer cette nouvelle sortie. Plus discret (celui-ci vit en effet sans téléphone, ordinateur ou Internet) mais tout aussi réputé parmi les amateurs de paysages de science-fiction (et cela depuis les années 70), il offre pour l’occasion une oeuvre sympathique mais qui à titre personnel ne figure pas parmi ses plus réussies. Peu importe, le décor est bel et bien planté et nous autres auditeurs, par un simple regard, sommes déjà transportés à travers ces galaxies lointaines et mystérieuses.On attaque ainsi ces retrouvailles inopinées avec le titre "Obliquity Of The Ecliptic", une oeuvre avoisinant les neuf minutes qui renoue avec ce Death Metal que nous n’avions plus entendu chez les Américains depuis quatre ans et la sortie de l’excellent Hidden History Of The Human Race . Le moins que l’on puisse dire c’est que Blood Incantation n’a rien perdu de sa superbe, prouvant ici à tous ses détracteurs et admirateurs qu’il en a encore sous le pied et qu’il est même capable de surprendre en étant là où on ne l’attendait pas vraiment.Composé de trois parties bien distinctes, "Obliquity Of The Ecliptic" attaque directement dans le dur après quelques secondes d’une introduction aux teintes spatiales évidentes. On retrouve dès lors le groupe que nous avions quitté quatre ans plus tôt avec ce riffing bien marqué, ces mélodies lumineuses, cette cadence bigarrée et ce growl profond typiques de la formation américaine. Une première partie très efficace mais sans grande surprise (à l’exception de ce chant incantatoire et prophétique que l’on peut entendre sur la fin de cette première séquence) puisqu’elle vise sûrement à rassurer quiconque en aurait douté que Blood Incantation est encore un groupe de Death Metal et surtout qu’il maîtrise toujours autant son sujet.À partir de 3:34 et ce jusqu’à 4:43 Blood Incantation va entamer alors une courte phase de transition à grand renfort de synthétiseurs aux sonorités vaporeuses et lointaines. Un pont instrumental marqué également par la présence d’une guitare et d’une batterie tous les deux sur la retenue.Naturellement, cette transition va rapidement laisser sa place à une dernière partie quasi-instrumentale (à l’exception cependant de ce growl offert en tout début de séquence) sur laquelle, au-delà du rythme qui s’accélère sensiblement et de ces synthétiseurs en arrière-plan, on va surtout pouvoir apprécier le travail mélodique d’un Morris Kolontyrsky en état de grâce. Ce dernier livre en effet un long solo particulièrement chouette qui rend cette séquence extrêmement convaincante avant que celle-ci ne se conclue sur une note plus diffuse et bien moins tangible. Bref, je ne sais pas vous mais moi je suis sous le charmeAvec "Luminescent Bridge", Blood Incantation va donc reprendre ses expérimentations Ambient avec en ce qui me concerne une efficacité accrue en comparaison de ce que le groupe proposait sur Timewave Zero . Car même si ce nouveau titre s’étire sur plus de neuf minutes et qu’il n’évite pas certains écueils à commencer par un caractère forcément un poil redondant (cette trame mélodique qui boucle sur presque tout le morceau), il fait preuve également de plus de variété dans ses transitions (on notera en effet davantage de variations mélodiques), dans ses sonorités synthétiques (on peut par exemple y entendre de la simili-flûte à partir de 4:08) et dans les instruments présentés avec, outre cette ribambelle de synthétiseurs et orgues des années 70 et 80 dont je n’ai pas le détail, la présence également d’une guitare et d’une batterie venus apporter davantage de profondeur, de rythme et de nuance à l’ensemble. Alors non, comme d’habitude je n’écouterai pas ce genre de musique tous les jours mais il faut bien se rendre à l’évidence que ce titre s’avère particulièrement prenant et convaincant. Suffisamment en tout cas pour ne pas avoir envie de le zapper passé les presque neuf minutes de l’excellent "Obliquity Of The Ecliptic".Bien que brèves, ces retrouvailles avec Blood Incantation se sont vite avérées concluantes. Déjà parce qu’après quatre ans d’absence, il est bon de renouer avec le Death Metal des Américains qui, on l’a vu, a su conserver tous ses charmes et même un petit peu plus encore. Ensuite, parce que le groupe de Denver a montré le temps d’un premier morceau qu’il était capable d’aller explorer de nouveaux horizons pour offrir des choses qu’il n’avait pas encore véritablement expérimenter faisant ainsi de "Obliquity Of The Ecliptic" un titre à la fois brillant et ambitieux mais également très prometteur si tant est que le groupe choisisse de poursuivre dans cette direction (ce qui à en croire les intéressés ne sera pas forcément le cas). Enfin parce que sa nature plus expérimentale et ambiante est ici agréablement mise en valeur à travers une composition plus riche et plus variée permettant de rendre l’exercice moins périlleux et probablement bien plus convaincant pour un bon nombre d’auditeurs. Bref, ce retour inattendu fait donc drôlement plaisir à entendre. Il n’y a maintenant plus qu’à espérer que la suite ne se fasse pas trop attendre car on (je) suis chaud !

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE