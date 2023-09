Cruel Force - Dawn Of The Axe Chronique Dawn Of The Axe

Ayant eu une première vie entre 2008 et 2012 (qui lui a permis de sortir deux albums en à peine quelques mois) CRUEL FORCE s’est ensuite mis à l’arrêt pendant dix ans, avant de reprendre vie l’année dernière pour mieux faire parler de lui en ayant désormais atteint toute l’expérience qui lui avait manqué à ses débuts. Car malgré leurs qualités les précédentes réalisations manquaient franchement d’accroche et souffraient clairement d’un certain amateurisme, qui s’il peut être agréable plombait ici une musique au potentiel présent mais pas encore mis en valeur. Visiblement conscient de cela le trio d’origine (accompagné par un nouveau bassiste) a donc décidé de repartir à l’attaque en offrant enfin la mise en valeur nécessaire à son Black/Thrash ultra-rudimentaire, mais toujours agréable à entendre tant tout ici rappelle autant BATHORY que VENOM et les premiers KREATOR, avec une puissance permanente et attractive. Car oui si les gars proposent quelque chose d’ultra-balisé et primitif ils réussissent néanmoins à parfaitement nous captiver durant trente-huit minutes menées à fond la caisse et où le tempo ne ralentit qu’en de rares occasions, le quatuor misant d’abord sur l’énergie et l’explosivité sur fond de riffs très simples et répétés en boucle où la batterie se contente du minimum syndical ou presque.



Pourtant tout cela va faire parfaitement son œuvre et clouer l’auditeur qui ne va pas parvenir à relâcher son attention durant toute l’écoute, surtout qu’il va être emmené dès l’introduction dans une ambiance guerrière et violente inspirée par les westerns et les grands espaces de l’ouest Américain... dont on se surprend à retrouver une influence et des notes dignes des SHADOWS. Nulle surprise donc que « At The Dawn Of The Axe » se montre hyper combattif et épique, notamment en donnant le ton directement via une descente de toms à l’ancienne qui se complète à une furie explosive menée à deux cent à l’heure qui sent le feu des enfers et les épées fraîchement forgées. Cependant afin de ne pas lasser trop rapidement les Allemands ont l’excellente idée de proposer juste ce qu’il faut de variations afin de ne pas tomber dans la redondance néfaste, et cela intervient ici sous la forme de plans mid-tempo impeccables et parfaits pour remuer la tête et se laisser embarquer dans cette quête combattante réalisée avec goût... et cela sera le cas jusqu’à l’ultime seconde de cette galette. Car outre une production équilibrée et chaude la suite proposée va monter en intensité comme en accroche et en premier lieu sur l’imparable et entraînant « Night Of Thunder » où rapidité et passages idéaux pour taper du pied sont mis à égalité, le tout avec une inspiration de SLAYER (période « Show No Mercy ») particulièrement marquée et un soupçon de mélodie via l’apport d’un solo impeccable. Car outre les noms cités plus haut l’ombre du premier opus de Tom Araya et ses sbires va régulièrement se faire entendre et notamment sur « Death Rides The Sky » qui arrive dans la foulée en reprenant le même schéma d’écriture basé sur la variation dynamique, au groove impeccable et incandescent.



Et puis à partir de la deuxième partie de ce disque les choses vont aller encore plus loin en matière de densité et tout d’abord avec l’étonnant et lourd « Devil’s Dungeon » qui laisse beaucoup de place à la lourdeur de par une rythmique moins explosive, et aussi par l’ajout de doux arpèges et d’accents mélodiques plus affirmés qui montrent que les mecs même en ralentissant fortement la cadence savent garder leur cohésion sans renier leur haine. Totalement à part sur cette galette et écrasante tel un parpaing pris sur la tronche cette plage n’est que les prémices des surprenants et longs « Across The Styx » et « Realm Of Sands » qui vont être les points d’orgue de celle-ci, décidément riche en surprises. Car après un détour par la Suède, l’Allemagne et la Californie on va revenir au sein du Royaume-Uni avec des accents Heavy tirés de chez JUDAS PRIEST et IRON MAIDEN, qui vont être parfaitement ingérées et mis en musique correctement... tant le départ de la première composition semble tiré de celui de « Metal Gods » du côté du riffing comme du frappeur, dont le rendu est aussi rampant et massif que l’original. Pour la seconde c’est un véritable condensé de tout ce qui a été entendu jusque-là qui transparait, mis en valeur par des passages galopants riches en harmonies qui sentent bon la paire Dave Murray/Adrian Smith et clôture ainsi un enregistrement qui se finit par quelques notes acoustiques toutes douces qui font du bien après ce déluge explosif et furibard auquel on vient d’avoir droit, et qui a tout balayé sans laisser de survivants en cours de chemin.



Si les éternels râleurs trouveront à redire sur une certaine prévisibilité dans l’écriture et un vaste recyclage général les autres eux n’y trouveront rien à redire vu l’efficacité entendue ici, et qui ne se dément pas au fur et à mesure que l’on avance vers les ultimes secondes. Impitoyable dans la façon d’être mené ce long-format a tout pour plaire aux amateurs de bon son rudimentaire et simple, joué de façon sincère et authentique... ce qui est parfaitement le cas ici, et nul doute en tout cas que les Teutons vont parvenir à s’extraire de l’underground crasseux où ils étaient cantonnés à l’heure actuelle, tout en y gagnant en notoriété. Prouvant qu’on peut garder une ligne de conduite primitive tout en épaississant son style le combo signe ici un retour qui contrairement à de nombreux autres en vaut largement la peine, en offrant un enregistrement idéal qui servira de parfait défouloir en toutes saisons idéal pour se détendre après une journée pourrie comme avec une bonne bière autour d’un barbecue. Autant dire que c’est le genre de truc sans prétentions mais redoutable, que personne n’avait vu venir et qui au final met tout le monde k.o et d’accord sur presque tous les points... évidemment positifs.

