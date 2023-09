Forlorn Emotion - The Sweet Decline Chronique The Sweet Decline

FORLORN EMOTION. La musique ne ressemblait à rien de ce que j’avais pu écouter jusqu’alors, un mélange de death metal atmosphérique bizarroïde, d’indus et d’un truc en plus que je n’explique toujours pas. Aussi quand deux ans plus tard la formation a sorti son premier (et hélas unique) album « The Sweet Decline », ça sentait l’incontournable, voire le génial. Il faut dire qu’il y avait du très lourd dans les rangs avec notamment Frédéric Fievez de Philippe Reinhalter de



Ce qu’il y a de certain à l’écoute de ces huit titres, c’est qu’il y a un fossé entre les démos parus sur la période 1993 – 1995 et l’album. En effet, les musiciens ont évolué vers un… Je ne sais même pas vraiment comment décrire ce vers quoi ils ont évolué en fait. C’est plus mélodique, moins obscur, globalement beaucoup moins brutal même si quelques plans, par exemple sur « Deep », inscrivent encore la formation dans une veine thrash death jamais reniée, en revanche beaucoup plus froid, aussi pale que le modèle de la pochette. A la limite, nous pourrions imaginer un croisement entre THE CURE, SUPURATION et metal français (« A Part of Me »), d’invoquer la puissance sans pour autant se départir de sa profonde mélancolie, le chant de Jean-Christophe Majka sachant trouver les intonations justes pour toucher la corde sensible. Du growl ? Ah non, il n’y a pas de ça ici. Alors est-ce encore du death metal ? Je ne le pense pas, même si je ne vois guère une meilleure étiquette pour qualifier l’objet de mes convoitises de jeunesse.



Outre un talent mélodique indéniable, chaque titre fourmillant d’idées, de trouvailles, le groupe a également énormément travaillé les arrangements, notamment en intégrant de nombreux passages acoustiques assurés par Karine Loez, certainement la sœur des frères du même nom (c’est profond ça). La scène était sans doute alors un tout petit milieu où tout le monde se connaissait… Mais « acoustique » ne signifie pas pour autant « chaleureux » dans le contexte qui nous intéresse : ces instants faussement calmes ne font finalement que renforcer la froideur globale. Nous pourrions parler de romantisme c’est vrai, mais à la façon de Théophile Gautier dans « La morte amoureuse » alors.



Un autre aspect surprenant de ce « The Sweet Decline », c’est que la formation se trimballe certains titres depuis des années. « Trance » était sur la démo éponyme (1994), « Incestuous Love » (j’espère que ça ne parle pas de la famille Loez) figurait sur la « Démo Tape 95 », « Farewell » provient du split avec S.U.P. et FORLORN EMOTION recycle son vieux matériel, il est évident qu’il avait trouvé très tôt sa voie et que, finalement, l’évolution se fait plus sur la subtilité du son que sur le fond musical. Dit autrement, je vois l’album comme une possibilité pour les musiciens d’enfin proposer leurs titres tels qu’ils les souhaitaient, arrivés à maturation.



