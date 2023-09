Marduk - Memento Mori Chronique Memento Mori

Patrick a une crêperie depuis 1990. Il a eu beaucoup de succès dès ses débuts et sa clientèle n’a jamais vraiment baissé, même si elle a pu évoluer ou changer en fonction de quelques petits changements dans sa boutique et dans ses produits. Danièle a elle aussi une crêperie, ouverte un peu plus tard, en 1994. Elle a aussi eu de beaux succès, mais elle a plu à des clients plus exigeants, plus passionnés par les nuances, qui ont bouffé des crêpes par centaines et cherchent l’excellence.



Patrick a eu un coup de foudre pour Danièle, et il lui a demandé de travailler avec lui à partir de 2004. Elle a accepté, mais sans abandonner sa propre boutique. C’était évident que la crêperie de Patrick allait être influencée par le travail de la dame, même si c’était encore lui qui tenait les rênes. Elle a apporté un peu de son savoir-faire et une partie de sa recette dans le travail du bonhomme. Les clients décelaient alors un arrière-goût de Danièle dans la crêpe de Patrick. Certains appréciaient, d’autres s’en plaignaient, estimant que Danièle c’était Danièle, et que Patrick c’était Patrick. Mais finalement, c’était une collaboration qui fonctionnait et qui pouvait contenter les gourmands.



En 2023, près de 20 ans après leur premier travail en commun, une petite révolution a secoué le monde de la crêperie. Patrick a sorti sa nouvelle œuvre, et il s’est avéré que la totalité de la recette avait été pensée et façonnée par Danièle. Elle ne faisait plus qu’apporter ses petites saveurs, elle bouleversait l’équilibre dans le sens inverse. La crêpe 2023 est une crêpe Danièle avec des petites saveurs à la Patrick !



La Memento Mori sent et a le bon goût de la Hekatomb de 2018 et de la Deiform de 2021 de Danièle, avec en fond une petite épice apportée par Patrick, qu’il avait utilisée en 1998 pour sa Nightwing. Les clients sont partagés. Il y a ceux qui pensent que chez Patrick, il faut la recette Patrick. Ceux qui estiment que Danièle sauve la boutique de Patrick qui ne se renouvelait pas et jouait la sécurité depuis des années. Et ceux qui s’en fichent, qui mangent leur crêpe avec plaisir sans même savoir que le propriétaire s’appelle Patrick et que sa partenaire s’appelle Danièle.



Sakrifiss pense qu’au bout de 20 ans de collaboration, il est normal que Danièle fasse comme chez elle chez Patrick, et que tant qu’elle continue aussi de faire sa propre boutique sans la moindre influence de Patrick, tout va bien ! C’est parce qu’il a toujours préféré Danièle à Patrick, en fait…

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE