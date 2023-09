Hertz Kankarok - Gothic Materialism Chronique Gothic Materialism

Hertz Kankarok, formation de l’homme du même nom pratiquant un avant-garde gothic metal particulièrement séduisant. Pour être honnête, peut-être comme vous en lisant l’étiquette, j’ai eu la tentation de fuir à grandes enjambées mais j’étais en fait bien trop émoustillé par la pochette de ce deuxième album (après « Make Madder Music » en 2018 et l’EP « Livores » en 2015) pour rebrousser chemin. Aussi, c’est le doigt fébrile (et peut-être aussi légèrement collant) que j’ai lancé « An Ode to the Dark Matter », une impressionnante première pièce de huit minutes vingt-sept.



Résultat immédiat, mon esprit fut happé par la grandeur décadente de cette musique. Comme j’écoutais cela au casque, j’ai tout d’abord été frappé par la qualité de la production et la puissance des guitares. Je craignais un truc mièvre, obédience gothique oblige mais surtout à cause de tous les antécédents catastrophiques de cette scène, bah je me suis fait cuire le cul direct. En effet, ce qui sous-tend chacune des compositions de Hertz Kankarok, c’est bien la force, tantôt brute et masculine, tantôt plus « gant de velours » et féminine. Mais dans les deux cas, l’esprit s’engouffre dans ces architectures labyrinthiques et n’en ressort pas sans peine. Il faut dire que le leader a su s’entourer d’excellents musiciens, l’exécution étant largement à la hauteur de la richesse des titres.



Ainsi, l’auditeur navigue entre des vocaux clairs à la prog power metal, des orchestrations quasi opératiques, des structures qui s’emballent parfois comme un SOPOR AETURNUS (« Lost at Sea ») et alors que tout cela mis bout à bout pourrait ressembler à un tas fumant de lisier, ces artistes en font un album brillant qui ravit mon petit cœur de lapin craintif (« The Libertine and the Volcano »).



Sur son Bandcamp, l’homme précise que Hertz Kankarok est un projet solo de metal non conventionnel explorant la beauté dans les ténèbres. En général, ce genre de déclaration péremptoire sonne pompeux et tombe à plat sitôt écouté quelques minutes mais là, une fois n’est pas coutume, la description fait mouche. Oui, les compositions brassent un nombre considérable d’influences à priori hétérogènes mais qui copulent ici gaiement en une parfaite symbiose et oui la beauté jaillit de chaque note sans pourtant jamais être un seul instant autre chose qu’une pièce du metal le plus noir.



