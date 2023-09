Profanatica - Crux Simplex Chronique Crux Simplex

Les Américains de PROFANATICA, cela a été, est et sera toujours Paul Ledney, chanteur et batteur totalement lunaire, obnubilé par Satan et incapable de penser à autre chose qu’à blasphémer, haïr et servir le mal. Il est tombé dans la marmite aux excès très tôt et les premières démos datent de 1990, mais c’est après une longue pause forcée qu’il est revenu baver ses péchés diaboliques. La machine infernale s’est remise en marche à la moitié des années 2000 pour ne plus s’arrêter, et pour ne plus jamais changer de style.



PROFANATICA revient donc en 2023 avec un 6ème album qui pue à nouveau les intestins, la chair brûlée, le foutre frais et le fer de l’hémoglobine. Crux Simplex contient 10 compositions courtes d’une moyenne de 3:30. Elles vont directement au vif du sujet et souillent irréméDIABLEment l’atmosphère. Elles nous plongent dans une obscurité oppressante ponctuellement éclairée par un stroboscope agressif. Cette lumière n’apporte aucune échappatoire ni aucun espoir d’évasion ou de reprise de souffle mais au contraire elle permet de voir que nous sommes entourés de cadavres nus et mutilés et de leurs bourreaux encore appliqué à décortiquer grossièrement des victimes défigurées.



C’est éprouvant. C’est ce qu’on apprécie toujours chez PROFANATICA. Il faut donc à nouveau écouter cet album à des moments bien choisis, en étant conscient qu’il va jouer avec nos nerfs, même s’il est écouté distraitement. C’est le black metal poisseux et laid qui confirme que quelque chose ne tourne pas rond dans notre tête de fan du genre. Il y a ceux qui veulent se faire passer pour des nounours « pas méchants au fond d’eux et capables de trouver la beauté dans des riffs mélodiques metal », et il y a ceux qui enculent le nounours avec une batte cloutée et leur pisse à la gueule une fois que celle-ci, bien défoncée également, ressemble comme deux gouttes de sperme à une œuvre ratée de Picasso.

