Stenched - Gorging On Mephitic Rot Chronique Gorging On Mephitic Rot (Démo)

Contrairement à ce que l’on pourrait s’imaginer, Stenched est la seule entité à porter aujourd’hui ce patronyme (enfin si l’on en croit Metal Archives, sacro-sainte bible où est concentré l’essentiel des informations nécessaires à la grande majorité de mes introductions). Et il y a une raison à cela. En effet, pris d’un doute quant à l’existence même de ce mot que je n’avais jusque là jamais lu conjugué, j’ai vite fait ma petite recherche sur Google et je pense avoir trouvé ma réponse. Il semblerait que l’usage de "stenched" ("stench" voulant dire puanteur) soit grammaticalement incorrecte puisque il fait référence à un verbe aujourd’hui obsolète. Aussi, on lui préférera "stink" conjugué sous la forme "stank".



Quoi qu’il en soit, Stenched est un jeune one-man band mexicain formé il y a seulement quelques mois par un certain Adrian (que l’on retrouve également en solo chez le tout aussi recommandable Impending Rot) et dont la première démo intitulée Gorging On Mephitic Rot est parue en juin dernier sur Bandcamp. Ce n’est que quelques semaines plus tard que les premières éditions physiques feront leur apparition avec la sortie en août dernier d’une version CD chez Templum Obscenum Records (Autophagy, Miasmis Ooze, Morbific, Purtenance, Question...) et cassette chez Headsplit Records auxquelles succèdera à la fin du mois une version vinyle grâce au concours du label suédois Blood Harvest Records. Une édition augmentée puisque celle-ci comporte deux titres supplémentaires en guise de bonus.



Illustré par l’Américain Lucas Valtenbergs (Ebony Pendant, Invultation, Perilaxe Occlusion, Scab Hag, Wharflurch...), Gorging On Mephitic Rot laisse planer assez peu de doute quant à son contenu. En effet, entre cette couleur verdâtre de très bon goût, cette illustration sommaire et primitive, ce logo ultra-cool quelque part entre graffiti et Death Metal, cette typographie pour le moins basique et finalement ce champs lexical particulièrement imagé ("Putridity", "Pustulant", "Rot", "Slime", "Maggot"...), on ne peut pas dire que le jeune mexicain ait cherché à brouiller les pistes. Et à quoi bon de toute façon puisque dès les premiers instants de "Black Adipocere" les intentions de Stenched se révèlent claires comme de l’eau de roche...



Adrian va ainsi laisser de côté toute idée de finesse et d’intelligence pour nous régaler d’un Death Metal gras et dégoulinant évoquant notamment Undergang et Rottrevore dans ce que ces deux groupes ont de plus rudimentaire et de chaloupé. Des influences évidentes auxquelles vont venir se mêler quelques sonorités évoquants encore une fois les Américains de Cerebral Rot pour ces mélodies déglinguées et sinistres que l’on peut retrouver sur "Black Adipocere" à 1:40, "Maggot Grave Infestation" à 2:39, "Chunks Of Pustulant Rot" à 1:52 ou "A Skull Covered In Putrid Slime" à 3:28. Une approche simple et primitive qui malgré un caractère effectivement limité ne manquera pas de faire son petit effet tout au long de ces vingt-trois minutes rondement menées. Car même si l’ensemble ne brille ni par son originalité ni par le niveau de son interprétation, difficile malgré tout de ne pas se laisser entraîner par ces riffs faisandés, ce groove pataud et peu subtil, ces quelques accélérations bien senties, ce growl baveux et monocorde ou bien encore cette production chargée avec ces guitares granuleuses ainsi que cette basse ultra-saturée. Une formule bien huilée que Stenched va se charger d’appliquer à la lettre sur chacune de ces six compositions.



Aussi, entre accélérations thrashisantes toujours très entrainantes ("Black Adipocere" à 0:37, "Putridity Mass Excretion" à 0:34, "Rentombment" à 1:04) et même parfois un poil plus soutenues ("Putridity Mass Excretion" à 055, "Maggot Grave Infestation" à 1:04, "Rentombment" à 0:33, "Chunks Of Pustulant Rot" à 1:06, "A Skull Covered In Putrid Slime" à 1:06 et 3:02), passages plombés aux ambiances délétères et marécageuses ("Black Adipocere" à 1:19, "A Skull Covered In Putrid Slime" à 1:48) et groove de babouins décérébrés ("Black Adipocere" à 2:07, les premiers instants de "Putridity Mass Excretion" ou plus loin à compter de 1:27 et 2:04, le très chaloupé "Maggot Grave Infestation" qui devrait en faire dodeliner plus d’un, "Chunks Of Pustulant Rot" à 0:21, "A Skull Covered In Putrid Slime" à 1:27), les moments bien troussés sont particulièrement nombreux tout au long de ces vingt-trois minutes. D’ailleurs, les deux titres supplémentaires sont loin d’être anecdotiques puisque on y retrouve tout le charme des quatre premiers morceaux servis par une production absolument identique (il y a d’ailleurs de fortes chances que "Chunks Of Pustulant Rot" et "A Skull Covered In Putrid Slime" soient tous les deux issus des mêmes sessions d’enregistrement que le reste de cette première démo).



Bref, menant sa barque seul comme un grand, Adrian s’en sort ici avec les honneurs. Et le jeune homme semble coutumier du fait puisque comme je le disais en préambule, Impending Rot est également un projet à surveiller de près. En attendant, Gorging On Mephitic Rot s’inscrit dans la lignée de ces démos particulièrement convaincantes qui laissent espérer de chouettes choses pour la suite. En attendant que ce jour arrive, ces six titres feront amplement leur office.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2023 - Blood Harvest Records Death Metal notes Chroniqueur : 4 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Stenched

Death Metal - 2023 - Mexique

formats Digital / 22/06/2023 - Autoproduction

CD / 17/08/2023 - Templum Obscenum Records

K7 / 30/08/2023 - Headsplit Records

Vinyl / 31/10/2023 - Blood Harvest Records

écoutez Black Adipocere

Putridity Mass Excretion

Maggot Grave Infestation

Rentombment

tracklist 01. Black Adipocere (04:13) 02. Putridity Mass Excretion (03:13) 03. Maggot Grave Infestation (03:16) 04. Rentombment (04:14) 05. Chunks Of Pustulant Rot (03:45) 06. A Skull Covered In Putrid Slime (04:32)

Durée : 23:13

line up Adrian Thule / Chant, Guitare, Basse, Batterie

parution 22 Juin 2023

thrashothèque 1 personne possède cet album

Essayez aussi Cardiac Arrest

A Parallel Dimension Of Despair

2018 - Memento Mori Malevolent Creation

Retribution

1992 - R/C Records Death

Symbolic

1995 - Roadrunner Records Impaled

Mondo Medicale

2002 - Deathvomit Records Kever

Eon Of Cycling Death (EP)

2013 - Dark Descent Records