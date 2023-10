Cvinger - Doctrines By The Figures Of Črnobog

Doctrines By The Figures Of Črnobog



Si la Slovénie nous a récemment envoyé les très bons ENSANGUINATE et HELLSWORD il ne faut pas oublier les vétérans de CVINGER, qui bien qu’étant totalement inconnus des radars possèdent des arguments intéressants pour que l’on se penche un peu sur eux et leur histoire. Car officiant depuis 2012 dans un Black Metal classique très sombre et diabolique - où la chaleur des enfers se mêle à une obscurité intégrale, le quintet nous balance une musique relativement convaincante à défaut d’être franchement marquante et mémorable. Car bien qu’ayant déjà deux opus au compteur ce troisième chapitre ne changera absolument pas la donne autant pour lui que pour le style décidemment saturé et concurrentiel, même si le rendu vaut quand même relativement la peine d’être écouté vu qu’il y’a des moments sympathiques à entendre sur cette galette qui est la plus longue jamais enregistrée par ses créateurs, mais où il est souvent difficile de trouver un point où s’accrocher. En effet ça va être le défaut majeur de ce disque loin d’être mauvais mais qui va souvent donner l’impression de recycler les mêmes riffs et patterns d’un morceau à l’autre, alors qu’on sent que les gars ont de la technique respective et du vécu musical et qu’ils sont capables de mieux que ça. Néanmoins entre vouloir jouer sur une certaine technicité et proposer une écriture relativement fluide et accrocheuse il y’a une liaison qui ne se fait pas, et on va avoir un sentiment permanent que les gars ont le cul entre deux chaises ne sachant pas où se situer et donnant ainsi un ressenti disparate et parfois malheureusement bancal.



Car on aurait aimé que le combo aille plus à l’essentiel au lieu de vouloir densifier au maximum sa musique qui sans être ratée va souvent s’enliser dans une rythmique bridée qui manque régulièrement de vitesse, finissant même par sonner forcé comme sur le démarrage avec « Revelation Of The Three Headed One » et aussi « Fury Born Out Of Bones And Fire » (aux noms aussi pompeux que leur exécution) qui ont du mal à décoller et captiver. Pourtant quand le groupe joue sur une certaine simplicité en y donnant plus de dynamisme les choses se montrent tout de suite plus accrocheuses, comme les passages mid-tempo bien remuants de « Blood Catharsis And The Mantra Of Depravity » parfaits pour secouer la tête (qu’on aurait aimé entendre plus fréquemment). Jouant également sur une facette religieuse et occulte (avec les sympathiques et entraînants « Slava » et « Totemism ») celui nous montre une variété des rythmes mieux foutue et accrocheuse qu’ailleurs, bien que tout cela s’étire un peu trop inutilement en longueur. D’ailleurs cela va être récurrent sur le pourtant intéressant interlude (« The Winter Night Of The Funeral Pyres ») aux jolis accents médiévaux tristes et acoustique et portés par l’ambiance champêtre du vent qui souffle et du feu qui crépite, mais qui s’allonge à n’en plus finir... à l’instar de « Chants And Canticle » (à la dénomination parfaitement raccord), où l’heure est à la prière et la mélodie sur fond de douceur cotonneuse mais dont la dynamique se brise à cause de cette temporalité excessive. Dommage encore une fois que la bande ne veuille pas raccourcir son propos et miser plus sur la violence que sur les ambiances (un peu trop présentes ici), car quand elle fait tout ça le rendu y est franchement très bon comme sur « Doctrines By The Figures Of Crnbog » où elle lâche totalement les chevaux en faisant mouche instantanément entre quelques rasades bien lourdes où l’on sent le souffle du Malin n’être jamais très loin.



Du coup on a un sentiment ambivalent quand on arrive au bout de ces quarante-six minutes qui semblent très (trop) longues malgré quelques plans agréables mais trop rares, qui font de ce long-format une réalisation de plus mais qui passera totalement inaperçue du fait de ses nombreuses imperfections. Rien de rédhibitoire au final mais difficile néanmoins de s’enflammer tant ça reste de la deuxième division agréable mais totalement oubliée dès qu’on en est arrivé au bout, et qui à n’en pas douter restera engluée dans les limbes boueux du second niveau européen sans grand espoir de s’en extirper. En espérant que les Slovènes à l’avenir simplifient leurs idées et les fasse plus directes et expéditives, vu qu’il y’a un certain potentiel mal exploité encore à l’heure actuelle car sans cela il est certain qu’ils ne pourront espérer mieux que la situation où ils sont actuellement. A eux maintenant d’essayer de changer la donne, ils ont les éléments et informations pour y parvenir... après on verra si cela sera le cas ou pas et si la prochaine livraison aura tenu compte de ses remarques, avec donc peut-être une bonne surprise à l’avenir.



