The Enduring Spirit. À une époque où pour chaque nouvelle parution nous sommes littéralement noyés d’informations allant du teaser au trailer en passant par la lyric-video, la playthrough video et autres extraits sensés aguicher le chaland, il est particulièrement plaisant de se faire surprendre de la sorte. Une absence de communication probablement bien plus payante qu’une campagne dite classique puisqu’au final la nouvelle aura été largement relayée sur les réseaux sociaux...



Quoi qu’il en soit, le groupe originaire de Toronto est aujourd’hui de retour et on ne va pas se mentir, nous étions nombreux à attendre ce moment. Pourtant, depuis 2019 et la sortie de Aperture Of Body qui après trois pressages cassettes vient récemment d’être pressée au format vinyle) pour la simple et bonne raison que j’attendais de voir si les quelques titres présents ("Final Assembly Of Light", "Aperture Of Body" et "Prestige Of Rebirth") figureraient sur la suite des aventures des Canadiens. Étant donné que la réponse est non, vous aurez le droit à une séance de rattrapage dans les semaines à venir...



Alors c’est sous la forme d’un trio que Tomb Mold nous revient aujourd’hui puisque Steve Musgrave (basse) ne fait désormais plus parti des effectifs et cela depuis déjà un petit moment (il ne figure pas non plus au line-up de Aperture Of Body). Celui-ci a vraisemblablement été remplacé il y a peu par un certain Kevin Sia qui n’a cependant participé ni à la composition ni à l’enregistrement de ces sept nouveaux morceaux. Naturellement, le groupe canadien n’a pas changé de crèmerie pour ce nouvel album puisque c’est une fois encore sous la bannière de 20 Buck Spin que celui-ci a vu le jour il y a un petit peu plus de deux semaines. Un disque illustré pour la deuxième fois consécutive par leur compatriote Jesse Jacobi (Dream Unending, Spirit Adrift, Mutually Assured Destruction) et passé comme toujours entre les mains expertes de Sean Pearson (enregistrement) et Arthur Rizk (mixage et mastering). Du coup, la production n’est une fois de plus pas un sujet puisque tout est ici parfaitement bordé. Un son et une approche à la fois moderne et naturelle qui offre lisibilité, caractère et puissance pour une efficacité qui n’est plus à démontrer.



Si pour certains groupes la question ne se pose pas vraiment, il en est d’autres pour qui celle-ci devient au bout d’un moment une évidence. Après huit ans de carrière et trois albums tous très réussis, Tomb Mold a décidé qu’il était temps non pas de changer de direction mais plutôt d’apporter à sa formule un twist de fraîcheur histoire de s’affranchir de cette désagréable sensation que certains musiciens embarqués dans la même aventure depuis un moment peuvent ressentir au bout d’un certain temps, celle de faire du surplace et de rester sur ses acquis plus par confort et facilité qu’autre chose… De fait, si The Enduring Spirit ne constitue pas un tournant radical dans la carrière des Canadiens, il n’en reste pas moins le témoin d’une évolution majeure vers quelque chose d’à la fois plus mélodique et progressif. Une mue qui n’a rien de très surprenante dans la mesure où Derrick Vella (guitare, basse) a passé ces trois dernières années à façonner l’identité de Dream Unending, projet Death / Doom de haute volée aux accents mélodiques particulièrement soignés. De "The Perfect Memory (Phantasm Of Aura)" à 2:23 aux premiers instants de "Will Of Whispers" auxquels succèdera un peu plus loin cette transition entamée à partir de 3:51 en passant par "Fate's Tangled Thread" à 3:21, "Servants Of Possibility" à 1:06 et 4:06 ou bien encore "The Enduring Spirit Of Calamity" et cette longue séquence qui court de 4:19 à 9:20, les parallèles avec ce duo qu’il forme avec Justin DeTore sont on ne peut plus évidents tout au long de ces quarante-deux minutes. Forcément, le groupe perd en brutalité et en groove ce qu’il gagne en profondeur, en mélodie et en finesse. Une orientation qui ne fera probablement pas l’unanimité parmi tous les clients habituels mais qui ne devrait pas manquer d’enthousiasmer les amateurs de travail bien fait. Car on peut ne pas apprécier ces tournures effectivement plus mélodiques et progressives, difficile néanmoins de nier tout le soin qui leur est apportées. Un travail méticuleux qui devrait ravir les amateurs de Death Metal technique façon Cynic, Death, Atheist et compagnie...



Pour autant, malgré cette évidente transformation, Tomb Mold a su conserver ce qui faisait son charme. Effectivement, même si ça tricote davantage tout au long de l’album et que les structures semblent s’étoffer, le trio n’a rien perdu de sa dynamique. De fait, si les tirades mélodico-technico-progressives sont effectivement plus nombreuses, les passages bourrus et brut de décoffrage sont encore bel et bien présents. De ces séquences de tchouka-tchouka toujours aussi efficaces et entrainantes ("The Perfect Memory (Phantasm Of Aura)" à 0:30, "Angelic Fabrications" à 1:17, "Will Of Whispers" à 1:34, "Servants Of Possibility" dès 0:04 et j’en passe) à ces moments nettement plus soutenus (l’entame musclée de "The Perfect Memory (Phantasm Of Aura)" suivi de ce passage amorcé dès 3:15, le début en fanfare de "Angelic Fabrications" puis plus loin à partir de 2:09, "Will Of Whispers" à 1:22, "Fate's Tangled Thread" et "Flesh As Armour" et leurs nombreuses salves de blasts dispensées généreusement, "Servants Of Possibility" à 2:34...), The Enduring Spirit à peut-être troqué un poil de brutalité et de groove au profit d’autres caractéristiques moins féroces mais il reste malgré tout un album de Death Metal suffisamment virile et coriace pour espérer séduire même les plus réfractaires à ce genre de mélanges.



Bien sûr, certains d’entre vous seront probablement déçus par la tournure prise par les évènements sur ce quatrième album mais étant donné sa productivité, Tomb Mold pouvait-il se satisfaire d’appliquer encore et toujours la même recette sans y apporter un tant soit peu de variation et de nouveauté ? Les Canadiens ont choisi de trancher en évitant de faire du surplace. Une décision qui ne manquera pas d’en chagriner quelques uns mais qui à mon avis se révèle particulièrement payante pour le trio. En effet, passée la surprise de découvrir l’album sans y avoir été préparé, Tomb Mold surprend également par ses choix pas spécialement audacieux mais en tout cas suffisamment marqués pour bousculer un tant soit l’auditeur dans ses habitudes. 