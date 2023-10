Moonlight Sorcery - Horned Lord of the Thorned Castle Chronique Horned Lord of the Thorned Castle

Il y a quelques mois à peine, en décembre 2022, je chroniquais le premier « longue durée » de MOONLIGHT SORCERY. Sauf qu’en fait cette version japonais de Piercing Through the Frozen Eternity n’était pas un véritable album mais l’assemblage de deux EP. On trouvait donc les 5 titres de la version de base, auxquels étaient ajoutés les 4 de Nightwind: The Conqueror from the Stars. Et c’est peu dire que le groupe était prometteur ! Il remettait au goût du jour le black-death symphonique aux mélodies ultra appuyées, ultra claires et ultra galvanisantes du début des années 2000. Ça donnait envie d’avoir une suite très vite, et ce souhait a été très vite réalisé puisque vient pointer son nez le costaud Horned Lord of the Thorned Castle, en ce début d’automne 2023.



Et c’est bien Avantgarde Music, le label italien, qui garde la main sur cette pépite finlandaise pour un premier opus qui satisfait tous les espoirs fondés il y a quelques lunes ! Les neuf nouvelles compositions reprennent la formule qui rend MOONLIGHT SORCERY unique, et elles prennent un vilain plaisir à nous inonder les oreilles de riffs enchanteurs, de solos à la guitare galopants, de plaisir simple et naïf mais terriblement efficace !



Car en fait, ce groupe est avant tout un groupe de musiciens chevronés, qui ont été influencés par des formations très mélodiques et qui se font un malin plaisir à jouer avec les limites. C’est dangereux de placer trop de solos dans une composition, parce qu’on peut vite tomber dans la démonstration rébarbative. Certains d’entre vous estimeront d’ailleurs sans doute que la frontière est dépassée, et ce serait compréhensible tant les guitares jouent les premiers rôles à tout bout de champ, mais la plupart devraient rallier mon opinion et être aux anges de trouver des artistes doués qui s’affirment et ne se réfrènent pas. Ça envoie d’un bout à l’autre de façon totalement décomplexée ! « Comme souvent avec les Finlandais ! » pourraient rétorquer ceux qui n’ont jamais entendu ce groupe et voudraient faire des comparaisons avec des GOATMOON ou autres SARGEIST. Mais en fait non, c’est décuplé encore plus ici... C’est WINTERSUN, CHILDREN OF BODOM ou encore le old IN FLAMES qui vient à l’esprit tellement le gratteux est surexcité !



Enfin... Je dois être sincère, il y une piste tout de même qui calme le jeu. Le guitariste est toujours à donf et il aura encore son moment à lui rien qu’à lui dessus, mais le reste lève le pied, comme si les musiciens avaient stoppé leur monture pour regarder un coucher de soleil à l’horizon. Ce titre, c’est « Into the Silvery Shadows of Night », place en avant-dernière position. Le dernier morceau reprend par contre de plus belle, pour nous laisser le véritable goût de MOONLIGHT SORCERY au moment de se quitter. L’album est très bon, mais destiné aux amoureux des riffs sans modestie !

