BERGRIZEN est un one man’s band qui ne dépend pas normalement de l’emploi du temps de tel ou tel membre. En plus Myrd'raal n’a pas de projet parallèle et peut donc se consacrer 100% à sa seule entité. Sa dernière sortie remonte à 2019 et il s’agissait d’un single, une reprise du groupe allemand ESCAPE WITH ROMEO. Depuis, plus rien. « Une absence COVID longue durée ? » auront envie de plaisanter les petits rigolos. Possible, mais il ne faut pas oublier non plus la nationalité de BERGRIZEN : ukrainienne. Et tout le monde connait les événements qui se déroulent là-bas depuis le 24 février 2022.



Et ce sont peut-être ces événements qui ont entraîné les changements notoires dans la musique et dans l’univers de la formation. Tout d’abord, la pochette présente une arme à feu, visuel bien différent de l’imaginaire développé auparavant. Les deux premiers albums montraient des forêts, les deux suivants utilisaient des dessins avec un personnage féminin dans un décor naturel, le cinquième faisait apparaître un homme-loup muni d’une massue. Rien à voir donc cette fois-ci. Mais là où la surprise st encore plus forte, c’est que ce visuel laissait penser que la musique allait être plus agressive, que l’auditeur allait se manger de la rage à gogo en plein bide. Sauf que non ! Sauf que c’est carrément le contraire sur les trois premières pistes qui proposent de l’ambiant instrumental à la limite du dungeon synth ! C’est très déstabilisant de trouver une musique atmosphérique presque guillerette par moments. On regarde la montre au bout de 5 minutes, rien de metal. On regarde à 10, puis à 15... Non, cet album ne va finalement jamais changer !?



Ah oui ! 6 ans carrément ?! Mais oui ! 6 ans ont passé depuis l'excellent Der Unsterbliche Geist auquel j'avais mis 9/10 ! Eh bah dis donc je n'avais pas l'impression qu'il remontait déjà à 2017 !

2023 - Purity Through Fire Black Metal perdu notes Chroniqueur : 3.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

tracklist 01. To the Coasts of Bessarabia (До берегів Бессарабії) 02. River Ros' Rocks (Скелі річки Рось) 03. Bukovina Landscapes (Простори Буковини) 04. Carpathian Shield of Galicia (Карпатський щит Галичини) 05. On the Way to Khust (По дорозі в Хуст) 06. Tavria Grace (Дари Таврії) 07. Siveria Magic (Магія Сіверщини) 08. The Winds of the Mines (Вітри шахт) 09. Khortytsia – the Heart of Power (Хортиця – серце сили) 10. Spring in Podil (Поділ навесні) 11. Sloboda Ukraine in Winter (Слобожанщина взимку) 12. Polissya Forests and Volhynia Swamps (Поліські ліси та болота Волині)

Durée : 37:25

Der unsterbliche Geist

2017 - Purity Through Fire