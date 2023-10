Contorsion - The Children Of The Snake

The Children Of The Snake (EP)



S’il n’est pas le nom le plus connu parmi la protéiforme scène de la confédération CONTORSION n’est pourtant pas un nouveau venu vu qu’il entamera l’année prochaine sa troisième décennie d’existence, marquée par une relative stabilité de ses membres et une qualité musicale constante et intéressante ponctuée de sorties régulières sous les différents formats. A l’instar de la précédente c’est avec un Ep que le combo revient ici quatre ans après le sympathique « Thrash Metal Domination », qui comme son nom l’indique ne trompait pas sur le contenu musical proposé. Car le quintet nous offre ici vingt-quatre minutes de pur Thrash à la production moderne, et qui lorgne autant du côté des Danois d’HATESPHERE et ARTILLERY que vers METALLICA sur certains plans bien lourds, via six morceaux équilibrés et puissants où la technique n’est jamais excessive et ponctués des nombreuses variations rythmiques sans que cela ne s’étire inutilement en longueur. Car il ne faut pas s’attendre à quelque chose de révolutionnaire chez les Helvètes qui maîtrisent néanmoins parfaitement leur sujet avec leur musique calibrée mais parfaitement efficace, où le leitmotiv est de balancer une grosse énergie au public sans aucune concession et où le dynamisme ne faiblit jamais en intensité.



De ce côté-là tout est réussi haut-la-main et le ton général va être donné directement via « The Children Of The Snake » tout en variations typiques entre vitesse enlevée et plans bien massifs où se greffe un solo efficace au milieu de tout cela, le tout sentant fortement la grande époque du combo de Peter Lyse Hansen. S’intégrant facilement qu’elle soit expédiée frontalement comme de façon plus longue la musique des Suisses ne va jamais faiblir après cette ouverture très classique mais réussie, comme « Ghosts Of Death » va le démontrer dans la foulée en misant sur une facette plus lourde et rampante que n’aurait pas renié le METALLICA de 1991. Avec son groove implacable idéal pour martyriser les nuques il se voit densifié par quelques accélérations furieuses afin de relâcher la pression et faire exploser la fosse, où d’ailleurs ça trouvera toute son envergure tant c’est calibré pour les concerts et réveiller le public même le plus inattentif. Et plus on va avancer vers la clôture de ce disque et plus il va se montrer attractif et redoutable, comme cela va s’entendre sur le sobre et endiablé « Liar » ou le surprenant « Son Of A Bitch » qui montre une facette plus accessible et presque festive sur certains passages. Si ce détail va surprendre de prime abord on va facilement se laisser happer par ce titre addictif et différent du reste, où l’entrain reste de mise malgré l’absence de haute vitesse qui ne nuit aucunement au rendu final et donne envie d’aller se dandiner et de chanter à tue-tête, avant que les choses ne reviennent à plus d’agressivité et de radicalité.



Si cette composition n’en manquait pas loin de là et que le rendu y est positif, force est de reconnaître que l’on préfère quand les gars se lâchent plus et reviennent vers quelque chose de plus frontal comme cela va être le cas du virulent « Human Cancer », qui voit aussi l’apparition de quelques accents typiquement Hardcore du plus bel effet au niveau du chant et des guitares et qui ne débande pas côté rapidité. D’ailleurs histoire de conclure tout ça en beauté « Thrash 4 Life » va être idéal en reprenant une dernière fois tout le panel des tempos disponibles où le headbanging communicatif ne cesse qu’une fois que l’ultime seconde arrivée, et avec elle la fin de cet enregistrement qui fait parfaitement le boulot et confirme que malgré leur manque de notoriété et de soutien (ça sort une fois encore en autoproduction) les mecs ont raison de s’accrocher et de continuer à répandre la bonne parole. Alors certes il est quasiment certain que cette nouvelle galette ne changera pas la donne les concernant et que ça passera tout aussi inaperçu que leurs précédentes, mais il serait dommage de ne pas s’y attarder tant tout y est fait avec sérieux et professionnalisme sans ombre de lassitude ou de routine préjudiciable. Virulent sans oublier un soupçon de mélodie pour aérer tout ça le groupe signe une œuvre qui s’écoutera facilement et avec plaisir, à défaut d’être mémorable et incontournable dans le temps mais qu’on appréciera se remettre en mémoire de temps en temps à l’instar de tout ce qu’il a pu faire par le passé. Sympathique sans être indispensable mais avec de quoi s’occuper l’esprit un moment, c’est typiquement le produit de deuxième division mais hyper agréable et sans erreurs manifestes même s’il est certain que ça restera cantonné aux premières parties des incontournables, bien qu’il ait des arguments à faire valoir malgré son manque criant d’originalité et de compositions franchement mémorables.



