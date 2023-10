One Step Closer - Songs For The Willow Chronique Songs For The Willow (EP)

Songs For The Willow ne brille clairement pas par son exhaustivité. Avec trois nouveaux morceaux pour seulement dix minutes, la question sera en effet vite vue même si après plus d’un an sans rien à se mettre sous la dent, les amateurs de One Step Closer auront à n’en point douter été ravis de pouvoir à nouveau poser leurs oreilles sur le Hardcore mélodique des Américains.



Paru en janvier dernier chez Run For Cover Records (ainsi que chez Retribute Records pour une édition CD malheureusement "réservée" au seul marché asiatique), ce modeste EP voit le retour du producteur Eric Chesek accompagné pour l’occasion par Jon Markson (Drug Church, Koyo, Regulate, Soul Blind...). Les deux hommes signent une production aux petits oignons, c’est à dire idéalement taillée pour ce genre de Hardcore à la fois agressif et mélodique. Pour ce qui est de l’illustration et ainsi en finir avec ce préambule, celle-ci a été confiée à l’artiste néerlandais Marcel Straver réputé non pas pour ses collaborations dans le milieu du Hardcore mais pour ses paysages verdoyants, bucoliques et agricoles ainsi que pour sa technique remarquable évoquant une peinture point par point.



Si peu de choses semblent donc avoir bougé du côté de One Step Closer depuis la sortie de l’excellent



Songs For The Willow s’inscrit donc comme une suite logique, certes beaucoup trop courte pour ne pas s’avérer frustrante mais suffisamment bien ficelée pour satisfaire à cette attente grandissante et rassurer après ces quelques mouvements de personnels. De "Dark Blue" à "Turn To Me" en passant par "T.T.S.P.", One Step Closer renoue avec ce Hardcore mélodique aux accointances Post-Hardcore et Indie / Emo Rock toujours aussi évidentes et bien amenées. Un terrain musical qui offre au groupe cette possibilité de naviguer entre agressions et mélodies au gré de ses envies et de ses émotions et sentiments. Car en effet, le Hardcore des Américains est un Hardcore sensible marqué dans ses propos par le passage de l’adolescence à l’âge adulte et par toutes les questions que l’on peut se poser en grandissant que ce soit à Wilkes-Barre, cette petite ville un peu paumée de Pennsylvanie dont sont issus les membres de One Step Closer où bien ailleurs dans le monde. Une musique émotionnellement chargée marquée également par la complexité des relations humaines et comment celles-ci peuvent évoluer sans que l’on en fasse forcément le choix... Bref, si vous êtes du genre à la jouer gros dur au cœur de pierre, pas sûr que le Hardcore de One Step Closer soit fait pour vous.

D’autant que ce rapport à l’émotion, One Step Closer l’entretien aussi musicalement par le biais de ces mélodies touchantes et poignantes que l’on va retrouver sur chacune de ces trois compositions ou bien par ces lignes de chant clair toujours très justes (par exemple "Dark Blue" à 0:46 et 1:36, "Turn To Me" à 0:44 et 1:48, les premières seconde de "T.T.S.P." ou bien un petit peu plus loin à compter de 1:09) permettant en effet de mettre l’accent sur cette sensibilité à fleur de peau, sur ce désespoir latent et cette quête de lumière perpétuelle. Un chant qui, je l’évoquais brièvement plus haut, s’est quelque peu affirmé depuis



Modeste contribution à l’adresse de ses fans les plus dévoués, Songs For The Willow concentre pourtant sur ces trois titres pliés en dix minutes seulement le meilleur de One Step Closer. On peut évidemment ne pas être sensible à ce type de Hardcore mais pour tous ceux qui en apprécient les caractéristiques, il paraît compliqué de ne pas succomber à ce genre de mises à nu aussi viscérales que touchantes. Bref, ce n’est pas encore avec cette sortie que l’on va casser du sucre sur le dos des Américains qui malgré un rythme de tournée particulièrement soutenu et des changements de line-up difficile à gérer humainement ont réussi à conserver notre enthousiasme à leur égard. Vivement la suite donc... Petit amuse-bouche destiné à nous faire patienter avant la sortie d’un deuxième album annoncé pour 2024,ne brille clairement pas par son exhaustivité. 