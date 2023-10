Huronian - Beyond Frozen Heights Chronique Beyond Frozen Heights (EP)





Du coup tout cela est emballé et pesé en moins d’un quart-d’heure et c’est amplement suffisant, vu que même s’il y’a du mieux dans sa musique l’entité reste encore un bon artisan de deuxième division, mais dont malheureusement le travail sera oublié dès qu’il sera terminé. Il faut dire que musicalement ça reste dans la même lignée que ce qu’elle avait proposé en 2021, et cela va être flagrant dès la première composition (« Torturer’s Creed ») qui envoie à la figure des éléments typiquement Black basés sur le blast et le tabassage, et d’autres totalement Death via des patterns de batterie très travaillés et des riffs lourds et pesants. Ajoutez à cela du solo tout en mélodie et on obtient ainsi une plage cohérente et efficace aux tempos variés en permanence et où les émotions se mêlent à la violence et l’envie d’en découdre avec une forte cohésion générale, mais où il est parfois difficile de savoir où l’on va et de retenir quelque chose. Car si techniquement il n’y a rien à reprocher tant c’est propre en revanche ça reste quand même assez hermétique, et il faut vraiment se mettre en condition pour apprécier le travail de qualité fourni. A cela le légèrement épique et remuant « Over Frozen Heights Pt. 1 » va le démontrer bien qu’étant particulièrement agréable et efficace, tout comme sa suite « Over Frozen Heights Pt. 2 » qui va partir vers un rendu plus désarticulé où la violence est plus présente mais qui est difficile de s’enfiler d’une traite tant ça part un peu dans tous les sens. Heureusement les transalpins vont revenir à l’essentiel sur l’impeccable conclusion « Blazing Bolt Of Hatred » qui ne dévie pas de sa route mais montre une facette plus débridée et surtout frontale qui se révèle impeccable, et montre qu’ils sont plus convaincants dans cette voie certes classique mais redoutable qui se fait d’une fluidité sans nom.



Du coup on ne peut que leur conseiller de persévérer dans cette voie où leur violence et leur sens mélodique font des merveilles et d’alléger un peu leur écriture qui y gagnerait nettement au change, comme on peut le voir sur cette ultime composition. Pour le reste même si tout cela n’a rien de mémorable on reste malgré tout en présence d’une sortie sérieuse, efficace et jouée avec professionnalisme qui passera relativement facilement le cap des écoutes, même si on aura plutôt une oreille en mode dilettante que véritablement attentive vu que c’est encore un peu juste. Du coup il va falloir à ses créateurs encore monter le niveau pour marquer durablement les esprits à l’avenir, au risque sinon de rester une honnête formation de première partie qui ne peut espérer mieux, et qu’on a déjà oublié une fois sa prestation achevée comme sa bière terminée. Révélé il y’a presque deux ans après un premier disque certes imparfait mais très agréable (« As Cold As A Stranger Sunset ») , les Italiens sont aujourd’hui de retour sous la forme d’un quatuor avec l’intégration en tant que bassiste à plein-temps de Gianluca Trotta (RIEXHUMATION), et l’arrivée sur la jeune structure Portugaise de Gruesome Records. Avec tous ces changements il fallait bien de la nouveauté musicale pour voir si les gars avaient tenu compte des remarques récurrentes concernant leur long-format, qui montrait un vrai potentiel à suivre mais qui n’avait pas encore été totalement dévoilé et qui ne demandait qu’à s’affiner avec le temps. Car si cet opus manquait parfois de cohésion cela était dû en partie à des morceaux bien trop longs qui s’étiraient à n’en plus finir, et aussi à un trop-plein technique mal digéré faisant qu’il était parfois difficile de s’accrocher à un endroit précis. Et si ce dernier point est encore présent ici en revanche les mecs ont clairement été plus à l’essentiel, vu qu’aucun des morceaux de cet Ep ne va aller au-delà des quatre minutes (et cela va y faire sur le bon ressenti général de cet enregistrement).Du coup tout cela est emballé et pesé en moins d’un quart-d’heure et c’est amplement suffisant, vu que même s’il y’a du mieux dans sa musique l’entité reste encore un bon artisan de deuxième division, mais dont malheureusement le travail sera oublié dès qu’il sera terminé. Il faut dire que musicalement ça reste dans la même lignée que ce qu’elle avait proposé en 2021, et cela va être flagrant dès la première composition (« Torturer’s Creed ») qui envoie à la figure des éléments typiquement Black basés sur le blast et le tabassage, et d’autres totalement Death via des patterns de batterie très travaillés et des riffs lourds et pesants. Ajoutez à cela du solo tout en mélodie et on obtient ainsi une plage cohérente et efficace aux tempos variés en permanence et où les émotions se mêlent à la violence et l’envie d’en découdre avec une forte cohésion générale, mais où il est parfois difficile de savoir où l’on va et de retenir quelque chose. Car si techniquement il n’y a rien à reprocher tant c’est propre en revanche ça reste quand même assez hermétique, et il faut vraiment se mettre en condition pour apprécier le travail de qualité fourni. A cela le légèrement épique et remuant « Over Frozen Heights Pt. 1 » va le démontrer bien qu’étant particulièrement agréable et efficace, tout comme sa suite « Over Frozen Heights Pt. 2 » qui va partir vers un rendu plus désarticulé où la violence est plus présente mais qui est difficile de s’enfiler d’une traite tant ça part un peu dans tous les sens. Heureusement les transalpins vont revenir à l’essentiel sur l’impeccable conclusion « Blazing Bolt Of Hatred » qui ne dévie pas de sa route mais montre une facette plus débridée et surtout frontale qui se révèle impeccable, et montre qu’ils sont plus convaincants dans cette voie certes classique mais redoutable qui se fait d’une fluidité sans nom.Du coup on ne peut que leur conseiller de persévérer dans cette voie où leur violence et leur sens mélodique font des merveilles et d’alléger un peu leur écriture qui y gagnerait nettement au change, comme on peut le voir sur cette ultime composition. Pour le reste même si tout cela n’a rien de mémorable on reste malgré tout en présence d’une sortie sérieuse, efficace et jouée avec professionnalisme qui passera relativement facilement le cap des écoutes, même si on aura plutôt une oreille en mode dilettante que véritablement attentive vu que c’est encore un peu juste. Du coup il va falloir à ses créateurs encore monter le niveau pour marquer durablement les esprits à l’avenir, au risque sinon de rester une honnête formation de première partie qui ne peut espérer mieux, et qu’on a déjà oublié une fois sa prestation achevée comme sa bière terminée.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE