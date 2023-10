Aabode - Moist Chronique Moist (EP)

Même si je n’aurais rien contre la présence d’un batteur humain, il n’y a aucune volonté de la part du groupe d’essayer de masquer le fait que le poste est occupé par une machine, ceci tendant bien à entériner le fait que c’est ainsi que l’assise rythmique d’AABODE doit sonner. On peut le déplorer comme s’en réjouir, c’est une question de sensibilité. Disons que pour ceux qui auraient connu PORE, il y a là matière à nostalgie, le duo faisant renaître un genre que je pensais défunt. Les quatre compositions sont encore un peu brutes de décoffrage, les arrêtes sont saillantes, coupantes, refilent sans doute le tétanos mais c’est une mise en bouche qui augure le meilleur pour la suite. Entre 2016 et 2018, année de sortie du dernier album «», il y eut, une formation deque je qualifierais de relativement confidentielle sans bien entendu vouloir faire offense aux musiciens ou encore à Sagamore dont je constate qu’il est le dernier à avoir modifié leur page Metal Archives … Partant de là,et, sous leurs nouveaux pseudonymes d’et, ont décidé de fonder, une sale engeance construite autour d’un mélange deet d’et dont le premier EP «» est aussitôt édité par le label polonais Godz ov War Productions dont le goût sûr n’est plus à démontrer.Du? De l’? C’est que j’aime bien ça moi ! En plus, comme l’explique le duo nancéien, les quatre titres se présentent comme un mix de PORTAL et de GODFLESH , soit deux formations on ne peut plus recommandables et qui servent souvent de maître-étalon dans leurs registres respectifs. Et c’est vrai que le choix des références citées est plutôt bien senti. Du premier,conserve l’ambiance de mélasse, ces climats d’obscurité totale d’où s’échappent des grognements, ici féminins, à peine distincts et des riffs épais comme une garbure paysanne. La comparaison se place donc davantage sur le plan des atmosphères que de la musique elle-même, cette dernière n’atteignant pas le niveau de folie technique des Australiens. Les ambitions sont autres. Du second, les musiciens s’approprient l’hypnose des riffs cycliques, un son de basse terrassant qui colle aux beats puissants de la batterie électronique.Même si je n’aurais rien contre la présence d’un batteur humain, il n’y a aucune volonté de la part du groupe d’essayer de masquer le fait que le poste est occupé par une machine, ceci tendant bien à entériner le fait que c’est ainsi que l’assise rythmique d’doit sonner. On peut le déplorer comme s’en réjouir, c’est une question de sensibilité. Disons que pour ceux qui auraient connu, il y a là matière à nostalgie, le duo faisant renaître un genre que je pensais défunt. Les quatre compositions sont encore un peu brutes de décoffrage, les arrêtes sont saillantes, coupantes, refilent sans doute le tétanos mais c’est une mise en bouche qui augure le meilleur pour la suite.

