Rebaelliun - Under The Sign Of Rebellion

Chronique

Under The Sign Of Rebellion



Si en 2016 on avait vu revenir le groupe avec l’inespéré (et très bon) « The Hell’s Decrees » ce « Under The Sign Of Rebellion » qui arrive sept ans plus tard est en soi presque miraculeux, tant les drames se sont accumulés autour du batteur (et dernier membre d’origine) Sandro Moreira. Car depuis cet album les deux autres musiciens présents autour de lui sont décédés de façon brutale et inattendue, et il est clair que ce quatrième chapitre est un hommage appuyé à Fabiano Penna et Lohy Fabiano ainsi que le début d’un nouveau cycle pour le combo. Si désormais on trouve Evandro Passos à la guitare et Bruno Añaña pour le chant et la basse ce dernier ne figure pas sur ce disque, son prédécesseur à ce poste ayant eu le temps d’enregistrer ses parties vocales et instrumentales peu avant sa disparition soudaine, et cela va ainsi donner un sentiment bizarre conjugué à de la nostalgie mais qui ne va avoir aucun impact sur la qualité de ce long-format totalement sans surprises, mais toujours diablement efficace. Reprenant pratiquement les choses où elles en étaient restées sur la précédente livraison le groupe va offrir un nouveau cru plus long que le précédent, avec des morceaux qui ne s’éternisent jamais en longueur et où la virulence va toujours être de mise.



Car immédiatement on est comme d’habitude embarqué dans un tourbillon de fureur où les blasts et la vitesse à la double pédale sont prédominants, comme « All Hail The Regicide » qui ne s’arrête quasiment jamais et propose ici la vision la plus frontale et débridée de ses créateurs où l’envie de tout démolir est permanente - à l’instar des tout aussi réussis « The Decimating Opposition » et « Antagonize », qui ne laissent que des ruines après leurs passages respectifs. Si la facette la plus radicale des gars fait toujours aussi mal aux cervicales on sait aussi qu’ils ont proposé depuis leur reformation une musique plus variée et légèrement plus densifiée tout aussi impeccable, tel qu’on peut l’entendre sur les équilibrés « The Gods Manace » et « Fear The Infidel » qui jouent les montagnes russes avec simplicité et efficacité (la frappe chirurgicale du batteur faisant toujours des merveilles). D’ailleurs si l’accroche et le feeling restent constants sur toute la longueur de cet opus tout cela va encore monter d’un cran sur les dynamiques et entraînants « Light Eater » et « The Ultimate War » qui vont sortir toute la panoplie technique en y ajoutant des passages implacables pour le headbanging, sans que les vociférations du regretté vocaliste et l’écriture musicale ne faiblissent. En effet tout cela se colle idéalement dans le plus pur style Brazilian Death Metal, que l’entité est aujourd’hui la dernière à pratiquer en compagnie de KRISIUN (et ce même si THE ORDHER a repris ses activités).



Si l’on n’aura rien à reprocher également au tribal et remuant « In Heresy We Trust » (qui là-encore donne une furieuse envie de headbanguer) en revanche on sera un peu moins convaincu par les mitigés et un peu répétitifs « Insurgent Fire » et « Hostile Presence », où la brutalité s’efface au profit d’une lenteur et lourdeur plus présentes mais qui à contrario patinent trop rapidement (et confirment que dans ce domaine les Sud-Américains ont quelques difficultés par rapport à quand ils lâchent les chevaux). Mais hormis ces deux petites faiblesses (ainsi qu’un chant mis un peu trop en avant dans le mixage final) il n’y a aucun défaut notable dans cette galette extrêmement calibrée, et qui si elle n’a pas le côté jouissif de la précédente contient quand même suffisamment de bonnes choses pour ne pas lui laisser sa chance. Alors oui on pourra peut-être avoir un léger sentiment de déception de voir que ça tourne souvent en roue-libre mais on n’en tiendra pas rigueur vu l’exécution parfaite des compositions, et ce même s’il faudra à l’avenir sans doute un peu plus de folie pour définitivement marquer son territoire au risque sinon de stagner comme c’est ici le cas, sans que pour l’instant cela ne lui nuise vu que les trois acolytes restent bien au-dessus de la mêlée concurrentielle. Néanmoins même s’il n’y a pas de risques avérés pour l’instant il faudra qu’ils fassent attention à cela dans le futur car on sait que les choses peuvent évoluer très rapidement dans un sens comme dans l’autre, même si là le simple fait de réentendre REBAELLIUN est amplement suffisant et une victoire en soi après toutes les épreuves que ce grand nom vient de traverser.



DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE