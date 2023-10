Solus Grief - What If This Was Everything Chronique What If This Was Everything

Bon, allez, on va se mettre à la rédaction de la chronique du deuxième album du Norvégien SOLUS GRIEF. C’est qu’il me reste encore plein d’albums à chroniquer pour 2023. Seulement voilà, j’ai une bonne excuse : l’actualité me détourne de mes écoutes quotidiennes. Je branche l’ordinateur et je suis happé par une « coupe du monde de rubgy gâchée par son tirage au sort catastrophique » et « un arbitrage favorisant l’Afrique du Sud. Je suis aussi retenu par une invasion de punaises de lit qui inquiète à quelques mois des JO de Paris. Et puis il y a surtout les conflits dans différentes zones. Comme si Ukraine – Russie ne suffisait pas, il y a aussi Israël – Hamas qui fait des remous sans précédent... Aaaah, heureusement je vis au Japon et il suffit d’éteindre l’ordi pour que tout cela devienne lointain, presque insignifiant. Le Japon a été éliminé depuis longtemps de la coupe du monde de rubgy, les punaises de lit n’ont pas encore fait des leurs, les guerres ne prennent que quelques instants dans les médias. On vit ailleurs au Japon, on est en plein scandale d’attouchements sexuels perpetués par le PDG de la grosse boite d’Idol masculine. Cela prend toute l’actualité. Surtout que le bonhomme est mort il y a quelques années et que c’est ce qui a délié les langues. Le grand débat, c’est « Faut-il que l’entreprise change de nom ? ». Oui, vu qu’elle porte le nom de son ancien directeur... Je culpabiliserais presque de la situation, si elle ne me rappelait pas ce que j’ai toujours entendu depuis des années. On ne se sent concerné que par ce qui nous touche, par ce qui est proche de nous. Sauf que parfois, ce qui est très éloigné peut avoir des répercussions plus étendues que ce qu’on imaginait. Et ça, le Japon n’en a pas conscience. Pas la majorité de sa population en tout cas.



Quel rapport avec SOLUS GRIEF ? Tout en fait. Le groupe tenu par Peregrinus fait avant tout l’effet d’une coupure avec tout ce qui nous entoure. Comme je parlais de « débrancher » l’actualité, son black metal résonne subitement et met tout le reste sur pause. Plus rien n’existe à l’écoute de What If This Was Everything. Toute la bêtise humaine, toutes les tragedies et toutes les horreurs s’évaporent. On ne les trouve pas futile, on ne les fuit pas non plus, mais on comprend qu’elles ont toujours été là, et qu’elles resteront encore quoi qu’on fasse. Le black metal poignant nous fait plutôt prendre conscience que nous sommes impuissants et que nous ne pouvons que subir ce que nous engendrons. Est-ce que c’est lâche de penser à la fatalité ? Sans doute, mais il faut aussi du courage pour faire face à la vérité.



C’est tout ce que j’ai envie de dire de cet album constitué de 4 compositions, toutes longues avec une moyenne de 11 minutes. Elles alternent des moments d’agressivité pure et d’autres où la sérénité s’y greffe. C’est finalement un condensé de notre condition. Nous nous révoltons puis nous revenons au constat de notre faiblesse. Oui, tout est tragique. Oui, c’est normal. Non, nous ne pourrons rien y changer... Vous êtes d’accord ? Alors écoutez ce black metal aigri...

2023 - Purity Through Fire Black Metal aigri

tracklist 01. Upon the Winds, My Breath Left 02. Within the Fires 03. What If This Was Everything 04. Of the Earth Cold

Durée : 46:11

parution 22 Septembre 2023