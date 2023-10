Lunar Tombfields - An Arrow to the Sun Chronique An Arrow to the Sun

LUNAR TOMBFIELDS en 2022 sur « An Arrow to the Sun ».



Il ne serait cependant pas très honnête de ma part de ne pas reconnaître les qualités nouvelles de LUNAR TOMBFIELDS, la maturité de son écriture, la puissance de ses guitares (le final de « Le chant des tombes » par exemple), la justesse de son chant ou encore la profondeur des atmosphères développées tout au long de ces quarante-cinq minutes. Je pense pouvoir objectivement dire que le black metal pratiqué ici est de bien meilleure qualité que par le récent passé, même si j’espère que les Français sauront conserver leur propre identité dans les sorties futures. J’avais laisséen 2022 sur « The Eternal Harvest », un premier album particulièrement prometteur, le duo français est donc très rapidement revenu sur le devant de la scène pour proposer son deuxième LP : «».Toujours aussi superbement illustré (la pochette est signée), toujours soutenu par Les Acteurs de l’Ombre , la formation poursuit donc sa progression sur le chemin tortueux du. Six nouvelles compositions donc, là où le précédent n’en comptait que quatre, mais encore cette habitude de composer dans la longueur (entre huit et neuf minutes si je fais abstraction de l’introduction), cela étant en passe de devenir la marque de fabrique de ces musiciens.Une fois passées les trois minutes instrumentales de « An Elegy to the Fog Dancer », trompeuses du fait d’un tempo quasimentqui permet à l’auditeur de s’immerger lentement dans une eau que l’on image froide et saumâtre, « Solar Charioteer » explose. Premier constat : les moyens ont clairement été mis dans la production, avec notamment le mixage ainsi que le mastering réalisés au célèbre. Comme l’on pouvait s’y attendre, cela décuple la puissance musicale, même si cela porte peut-être préjudice à la subtilité qui faisait tout le charme de « The Eternal Harvest ». En effet, en plus d’être raccourcis, les morceaux ont également gagné en densité, en combativité. C’est donc plus épique sans pour autant délaisser les aspects mélodiques, mais l’on ne retrouvera pas les longues plages atmosphériques en arpèges qui donnaient du corps et de la personnalité à. Une telle évolution ne pouvant être que délibérée, l’auditeur ne pourra que la déplorer ou l’accepter pour aller de l’avant.Textuellement,etse mettent au français dans « Représailles » et « Le chant des tombes ». C’est l’occasion de confirmer que la plume est belle, même si la diction narrée à la fin de « Représailles » fait un peu trop « poésie scolaire ». J’ai l’impression qu’ils ont voulu faire un truc à la GLACIATION « Les falaises de marbre » ) mais tout le monde n’est vocalement pas, cela manque encore un peu de panache. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas sur ce terrain que j’attends le groupe, qui me semble toujours meilleur lorsqu’il est dans l’économie des mots pour mieux laisser les instruments s’exprimer.Et puisque l’on parle des vocaux, ceux qui avaient pu être rebutés par les croassements passés devraient ici davantage apprécier le chant hurlé, plus traditionnel, moins clivant, plus généraliste également, donc moins personnel en dépit de sa qualité indéniable sur un titre tel qu’« As Iron Calls, so Pile the Dreams ».Si je donne le sentiment de ne pas apprécier «» à sa juste mesure, c’est sans doute que je n’ai pas employé les bons mots. En effet, pris en tête à tête, l’album est probablement l’une des meilleures sorties récentes du label, pour ne pas dire duhexagonal. Les chansons sont riches d’ambiances, de riffs souverains qui rendent l’écoute aussi prenante que poignante. Le chant accroche moins les oreilles, les langueurs automnales ont laissé la place à la puissance vitale du. Mais une fois remis en perspective de la discographie, je ne retrouve que trop peu l’identité sonore de « The Eternal Harvest », la nostalgie qui s’en dégageait, son odeur de sous-bois humide à la tombée de la nuit.Il ne serait cependant pas très honnête de ma part de ne pas reconnaître les qualités nouvelles de, la maturité de son écriture, la puissance de ses guitares (le final de « Le chant des tombes » par exemple), la justesse de son chant ou encore la profondeur des atmosphères développées tout au long de ces quarante-cinq minutes. Je pense pouvoir objectivement dire que lepratiqué ici est de bien meilleure qualité que par le récent passé, même si j’espère que les Français sauront conserver leur propre identité dans les sorties futures.

