Dominance - Slaughter Of Human Offerings In The New Age Of Pan Chronique Slaughter Of Human Offerings In The New Age Of Pan

Décidément cette année 2023 est un très grand cru en matière de Metal noir venu de Pologne, car après l’impressionnante révélation nommée TOWARDS HELLFIRE c’est au tour de DOMINANCE d’entrer directement dans la cour des grands avec un premier opus hypnotique et magnétique qui n’a rien à envier à celui du trio de Poznań – et qui sort également chez Putrid Cult (coïncidence... ou pas ?!). Evoluant sous cette même configuration le combo basé lui à Szczecin livre ici un disque d’une violence furibarde et radicalité implacable, et qui durant une demi-heure ne va laisser que misère et désolation derrière lui en balançant des impacts guerriers immédiats et permanents. En effet le groupe n’est pas là pour rigoler mais va pourtant réussir malgré sa musique primitive et rudimentaire à captiver l’auditoire, sans jamais donner l’impression de se répéter ou de s’essouffler tant il a l’art et la manière de la faire sonner correctement... aidé en cela par une production chaude où la basse bien présente dans le mixage amène un vrai supplément d’âme à l’ensemble.



Car plutôt que de s’étirer inutilement celui-ci a préféré aller à l’essentiel en proposant des morceaux courts et simples qui défoulent autant qu’ils donnent envie d’en découdre, tel qu’on l’entend directement sur le furibard et Punk « Battlefield » qui va n’être qu’une longue suite de blasts et parties rapides jouées en alternance de façon continue, et où la noirceur oppressante ne laisse aucun espoir de survie - mais où néanmoins l’entrain et le dynamisme ici présents arrivent à percer ce mur du son impénétrable. D’ailleurs à l’instar notamment de BLACK BEAST ou de leurs compatriotes cités plus haut les mecs ne vont jamais hésiter à incorporer des plans propices au secouage de nuque et à l’attractivité permanente. On retrouve tout cela de façon plus présente sur les imparables et variés « Blood Countess » et « Deadly Winter », où des passages en mid-tempo apparaissent au milieu de variations nombreuses jouant les montagnes russes sur un rendu monstrueux et qui explose tout sur son passage... à l’instar du dément « Ritual » où le tempo élevé fait là-encore des merveilles. Sentant à fond les années 90 tout cette première partie nous renvoie dans un âge d’or nostalgique où le Black était encore sulfureux et presque clandestin, et où l’arrivée de chaque nouveau sampler dans les magazines était attendue comme le messie... et clairement la bande aurait pu facilement y figurer tant son écriture n’aurait pas dépareillée avec celle d’autres noms de l’époque, notamment MARDUK. En effet si depuis le démarrage de ce long-format rôde l’ombre de la grande période des Suédois avec Legion au chant celle-ci va s’amplifier sur le martial et déchaîné « The Age Of Pan » qui dévoile la facette la plus débridée des Polonais, qui ici lancent l’assaut final de la bataille où le batteur se montre encore plus en mode machine de guerre qu’auparavant (vu qu’il n’arrête pratiquement jamais de jouer à fond la caisse mais sans jamais lasser tant tout y est subtilement aéré et distillé en termes de variations).



Et comme si tout cela ne suffisait pas « Human Holocaust » va prendre un virage à 180 degrés vu que là on va plonger dans des relents presque Thrash et Hard N’Roll, tant tout ici rappelle le mythique « Overkill » de MOTÖRHEAD de par sa rythmique endiablée à la double et des riffs qui rappellent celui de ce classique absolu, qui à l’instar de son aîné donne instantanément envie de secouer la tête. Et histoire de terminer tout ça de la meilleure des façons « Vicious Circles » et le long « Carnage » vont remettre sur le devant la scène la diversité rythmique, où tout est de sortie pour mieux procurer du plaisir à ceux qui vont prendre la peine de se pencher sur cette galette, qui se clôt une fois encore par un entrain communicatif faisant ainsi de cette livraison un incontournable de cette année dans le genre, qui pourtant n’en manque pas. Bas du front et haineux en sentant fortement les immenses « Nightwing » et « Panzer Division Marduk » (tiens revoilà Morgan Steinmeyer Håkansson et ses acolytes !) cette découverte ne va pas rester longtemps confinée à l’underground, tant le potentiel dévoilé ici par ses membres semble assez impressionnant et ils ont déjà tout ce qu’il faut pour se placer aux côtés des INFERNAL WAR ou VOIDHANGER, dans le filon des incontournables nationaux de haute tenue qui ne font pas dans la dentelle.



Du coup on retrouve totalement ce qui est montré sur la pochette qui ne fait aucun mystère de ses intentions et dont le contenu réussit le tour de force de prendre à la gorge de la première à la dernière seconde (sans jamais donner la sensation de vouloir relâcher son étreinte), mais avec un plaisir non-dissimulé et de très bon goût qui plaira ainsi au plus grand-nombre et achèvera définitivement les derniers réfractaires. Car les autres auront au contraire un sentiment de jouissance indéniable devant cette furie sonore maîtrisée en toutes circonstances, mais qui contrairement à nombre de formations jouant dans le même registre ne tombe jamais dans cet écueil bordélique et ce malgré ce ressenti de façade qui aurait pu faire penser le contraire de prime abord. Il faudra donc un peu creuser et se mettre en condition pour en saisir toutes les subtilités, preuve donc de sa créativité et qui au final demande bien plus d’attention qu’il n’y paraît à première vue, ce qui ravira finalement beaucoup de monde... les meilleurs et les puristes.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2023 - Putrid Cult Black Metal notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : (2) 8/10 Webzines : (1) 7.33/10

plus d'infos sur Dominance

Black Metal - 2019 - Pologne

écoutez Battlefield

Blood Countess

Deadly Winter

Ritual

The Age of Pan

Human Holocaust

Vicious Circles

Carnage

tracklist 01. Battlefield 02. Blood Countess 03. Deadly Winter 04. Ritual 05. The Age Of Pan 06. Human Holocaust 07. Vicious Circles 08. Carnage

Durée : 31 minutes

line up Hellcult / Guitare

Dominik Blauman / Batterie

Impaler / Chant - Basse

parution 25 Août 2023

Essayez aussi Ultra Silvam

The Spearwound Salvation

2019 - Shadow Records Imšar

Ciemra Pierad Zołkam

2022 - Werewolf Promotion Non Opus Dei

Diabeł

2015 - Witching Hour Productions Black Beast

Arctic Darkness

2022 - Primitive Reaction Svartsyn

Requiem

2020 - Carnal Records