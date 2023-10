Nigrum Tenebris - Miasmal Spirits Chronique Miasmal Spirits

Le black metal est parfois extrêmement froid, gelé, pétrifié. Et parfois il est chaud, brûlant, agressif. NIGRUM TENEBRIS se range dans la deuxième catégorie. Ainsi, il se dégage de lui des flammes emplissant l’atmosphère continuellement durant 40 minutes. Mais elles ne sont pas fortes d’un bout à l’autre, et elles savent même se calmer, tout en conservant leur chaleur primitive...



NIGRUM TENEBRIS est un véritable groupe, composé de quatre musiciens allemands : Maldoror qui a été le chanteur de feu EWIGES REICH de 1999 à 2016, Noxathra qui s’occupe ici de la guitare rhythmique et de la basse et qui a participé à une dizaine de formations jusqu’à maintenant dont LUNAR CHALICE et MALEFICA, Peryton qui est aussi le batteur de quatre autres formations, et enfin Catharsius, guitariste qui est le seul à ne pas sembler participer à un autre projet. Le quatuor avait déjà sorti un premier album en 2021, I Am the Serpent, paru sur le label Sol Records. Cette collaboration n’a pas duré, et c’est cette fois-ci sur Northern Fog Records, un autre label allemand, que les gaillards ont retrouvé une place.



Et sincèrement, ils mériteraient sans doute une écurie un peu plus réputée, parce qu’ils proposent des compositions très efficaces qui devraient plaire aux fans de WATAIN. Avant tout parce que c’est tout aussi brûlant, comme je le disais plus haut. Par contre, le groupe cite de son côté ACHERONTAS, OFERMOD, DISSECTION et SARGEIST. Seuls les deux premières comparaisons m’ont semblées pertinentes tant les morceaux font dans le black maléfique et bien carré. Ils sont bien solides, interprétés avec une assurance inébranlable. C’est ce qui fait que même lorsque le tempo ralentit, le démon est toujours là. Il arrête alors sa charge toutes cornes en avant pour marcher bien droit et fier, sans regarder les cadavres qu’il laisse derrière lui. Les mélodies sont là, mais elles restent toujours un peu en retrait, pour éviter de rendre les ambiances trop claires.



Les 6 morceaux parviennent à assurer le principal, ils offrent un matériel bien calibré de black metal malfaisant. C’est sûr que cela reste un peu trop calibré, voire même prévisible, mais c’est tellement bien réalisé qu’il est difficile de s’en plaindre véritablement. Un bon album quoi, sans plus.

Black Metal - 2020 - Allemagne

nouveaute A paraître le 9 Octobre 2023

tracklist 01. Clothed in Chaos 02. Of Autumn Thunder and Nightly Visions 03. Miasmal Spirits 04. The Pleasure of Dissolution 05. Void Cloaked in Splendour 06. Arrows in the Back of Hope

Durée : 40:09

