Gallóglaigh - Realms Unknown Chronique Realms Unknown

GALLOGLAIGH n’aurait, selon sa fiche JP / Beleth, ce n’est pas non plus la dernière perle rare du black metal US. Mais bon, à cet âge, avoir déjà sorti une démo, six singles, un EP et deux LP en incluant ce « Realms Unknown », ce n’est pas dégueulasse d’autant que tout n’est pas numérique : « Luaith » est aussi disponible en CD et vinyle.



Il demeure que cet album, il est au moins deux fois trop long, c’est pour moi un fait établi. Plus d’une heure de brutal black, aussi bien exécuté soit-il, c’est trop car je n’aime pas vraiment tronçonner l’écoute. Je préfère appréhender l’œuvre d’une seule traite, dans son intégralité, et ça ne me pose généralement aucun problème sur des trucs progressifs, heavy ou expérimentaux. Là, je décroche trop rapidement parce qu’il faut le dire : ce n’est quand même pas génial, ni même excellent, tout juste correct si tant est que la messe noire fut dite en moins de trente minutes.



Oui il y a un son « true » aussi desséché que les mamelles d’une veille sorcière, oui les vocaux sont « pure evil » (merci la distorsion à outrance) et, encore une fois, c’est assez bluffant de se dire que c’est finalement un gosse qui est derrière le micro (phrase de vieux con ultime mais j’ai un peu moins de trois fois son âge) et oui l’album dégage une atmosphère légèrement soufrée qui prend fort aux narines, à l’image de Nicolas Bedos un mardi soir nettoyant la table basse dans une soirée de débauche (paille en bambou, conscience écologique oblige). Mais tous ces éléments réunis ne font pas pour autant un bon album, un disque que l’on a envie de se repasser régulièrement ou de faire découvrir à ses convives.



L’avantage du digital, c’est que je n’ai plus à me déplacer jusqu’au disquaire pour lui refourguer en occase mes CD en surplus. Je me contenterai donc ici des quelques écoutes réglementaires afin de rédiger l’article puis me tournerai, radieux, vers des horizons meilleurs, non sans avoir au préalable écouté le titre « Shoah » dont les paroles me laissent à penser que le groupe n’est pas du côté obscur de la force du fait de cette parole : « A crime with no justice ». Cela dit, la vision que doit avoir un Texan de 16 ans sur le génocide juif me laisse perplexe, il ne doit certainement pas connaître Faurisson ou BHL. Quant à ceux qui se demanderaient encore si oui ou non ils doivent s’envoyer « Realms Unknown », voire s’offrir le CD pour douze dollars, bah je leur dirai de d’abord écouter le Bandcamp tout simplement. Pour ma part, cet argent sera bien mieux investi dans une ou deux canettes, dans un t-shirt lors de mon prochain concert ou dans une rame de papier pour mon imprimante qui crie famine.



